Fifa-Boss Infantino, der Glencore-Chef und der Besitzer von Paris Saint-Germain: Beim Abendessen mit Katars Emir in Bern trafen Fussball und Rohstoffgeschäft auf die Schweizer Aussenpolitik.

Darum gehts Beim Staatsbankett für Katars Emir in Bern sassen Fifa-Chef Infantino und Glencore-Chef Nagle

Beim Besuch Macrons 2023 protestierten rund 200 Studierende in Lausanne gegen seine Israelpolitik

1999 brach Chinas Staatschef Jiang Zemin nach Protesten von Exil-Tibetern den Empfang in Bern ab

Janic Urech Redaktor Politik

Ein Händedruck für Bundespräsident Guy Parmelin (67), eine Umarmung für den Scheich. So betritt Gianni Infantino (56) am MIttwoch das Gala-Diner des Staatsempfangs von Katar im Bernerhof. Dass der Fifa-Präsident an dem exklusiven Nachtessen teilnehmen durfte, sorgt für Staunen. Dass er zu beiden Magistraten eine enge Beziehung pflegt, ist jedoch längst bekannt. Im Vorfeld der dortigen Fussball-WM 2022 zügelte der Walliser in Katars Hauptstadt Doha und im Zollstreit der Schweiz mit den USA versuchte Parmelin, Infantino als Diplomatie-Joker bei Trump einzusetzen.

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Infantino war nicht der einzige kontroverse Gast beim staatlichen Bankett für den Emir von Katar. Mit dabei waren auch der CEO des in Zug beheimateten Rohstoff-Riesen Glencore, Gary Nagle (51), sowie Nasser al-Khelaifi (53), der katarische Besitzer des aktuellen Champions-League-Siegers Paris Saint-Germain. Die Gästeliste zeigt die engen Verbindungen zwischen der Schweiz und Katar. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» dinierte auch der Chef des katarischen Investmentfonds QIA am Tisch. Dem Fonds gehört unter anderem das Bürgenstock Resort in Nidwalden. Nicht mit dabei waren hingegen die drei Ehefrauen des Emirs. Caroline, die Ehefrau von Parmelin, durfte mit.

Staatsbesuche wie jener von Katar gibt es in der Schweiz ein- bis zweimal im Jahr. Der Besuch aus Katar ist nicht der erste, der für Schlagzeilen sorgte.

Diplomat Xherdan Shaqiri

Letztes Jahr kam die damalige kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani (44) nach Bern auf Besuch. Auch da wurde beim Staatsbankett bestimmt über Fussball gesprochen. Der im Kosovo geborene Nati-Star Xherdan Shaqiri (35) sass mit am Tisch. Im Vorfeld von Osmanis Besuch riefen sogar kosovarischstämmige Influencer dazu auf, die Empfangszeremonie der Präsidentin zu besuchen.

Palästina-Demo bei Macron-Besuch

Kaum einen Monat nach der Eskalation im Israel-Palästina-Konflikt am 7. Oktober 2023 kam der französische Präsident Emmanuel Macron (48) zu Besuch. Während in Bern noch alles friedlich verlief, kam es bei einem Ausflug an die Universität Lausanne zu Tumulten. Rund 200 Studierende protestierten gegen Macrons Unterstützung für Israel im Nahostkonflikt. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Der Gast will aufs Rütli, dem Bundesrat stinkts

Vor 25 Jahren besuchte der damalige tschechische Präsident Václav Havel (1936–2011) die Schweiz. Dabei bestand er darauf, auf die Rütli-Wiese zu fahren. Er wollte bei seinen Staatsbesuchen jeweils einen historisch relevanten Ort besuchen. Wenig begeistert von der Idee war der damalige Bundespräsident Moritz Leuenberger (80). Er hätte Havel lieber eine modernere Ecke der Schweiz gezeigt, das Rütli war für ihn ein Symbol des trotzigen Widerstands der Schweiz gewesen. In seiner Rede versöhnte sich Leuenberger jedoch mit der historischen Wiese.

Ogi rettet den Tag – mit einem Kristall

Den wohl grössten Eklat bei einem Staatsbesuch erlebte die Schweiz 1999. Da kam der chinesische Staatschef Jiang Zemin (1926–2022) zu Besuch. Bei dessen Ankunft auf dem Bundesplatz protestierten einige Exil-Tibeter auf den umliegenden Dächern, sehr zum Unmut des Gastes. Zemin liess den Empfang platzen und hielt den Bundesräten eine Standpauke. Schliesslich konnte der damalige Bundesrat Adolf Ogi (84) den Tag retten, indem er dem erzürnten Gast einen Bergkristall schenkte.