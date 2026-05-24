Von den Patenten des Herzchirurgen haben Uni und Universitätsspital Zürich fast kein Geld erhalten – obwohl das Spital die Maisano-Erfindungen abfeierte.

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Andreas Schmid Inlandredaktor

Francesco Maisano (60) pries sich als innovativen Forscher. Der ehemalige Direktor der Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich (USZ) und Professor an der Universität – von 2014 bis 2020 – war daneben an zehn Medizinfirmen mit Aktien und Optionen beteiligt.

Als zum Beispiel das israelische Unternehmen Valtech Ende 2016 die Rechte für das Implantat Cardioband an die amerikanische Firma Edwards Lifesciences verkaufte, war Maisano als Erfinder und Miteigentümer beteiligt. Umgerechnet rund 300 Millionen Franken bezahlte Edwards, eine zweite Tranche überwies das US-Unternehmen nicht mehr, weil das Implantat zur Reparatur undichter Herzklappen nicht taugte. Schrauben lösten sich und führten zu gravierenden Komplikationen. Deshalb nahm Edwards das Implantat später vom Markt.

Trotzdem lobte Gregor Zünd, zu Maisanos Zeiten Direktor des USZ, im Jahresbericht 2016 das Cardioband als Forschungserfolg. Wörtlich sagte der CEO: «Am USZ entwickelt wurde beispielsweise auch das Cardioband.» Mit diesem Implantat seien die Patienten durch den Eingriff «weniger belastet als bisher». Dies, weil das Cardioband ohne grosse Operation minimalinvasiv eingesetzt werden konnte.