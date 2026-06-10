Parmelin darf ans Gala-Dinner in Évian – mit Donald Trump

Bundespräsident Guy Parmelin soll am Gala-Dinner des G7-Gipfels in Évian teilnehmen. Dort könnte es zu einem Treffen mit Trump kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA drohen Schweiz mit Zöllen bis zu 12,5 Prozent

Parmelin könnte Trump am G7-Gipfel in Évian treffen

G7-Gipfel: 15. bis 17. Juni, Évian, Frankreich

Céline Zahno Redaktorin Politik

Der Schweiz droht schon wieder ein Zollhammer aus den USA. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer (46) drohte in einem Statement etlichen verbündeten Staaten mit neuen Zöllen. Die Schweiz könnte es mit einem Zollsatz bis zu 12,5 Prozent härter treffen als etwa die EU, Grossbritannien oder Kanada. Sie sollen eine Importabgabe von 10 Prozent zahlen.

Bern wehrt sich gegen die Vorwürfe aus Washington. «Die Schweiz weist die im Rahmen dieser Untersuchungen vorgebrachten Vorwürfe vehement zurück», schrieb das Wirtschaftsdepartement (WBF) von Bundespräsident Guy Parmelin (66) kürzlich auf Anfrage. Anstelle eines Importverbots verfolge die Schweiz einen umfassenden Ansatz, der staatliche Regulierung, vom Privatsektor initiierte obligatorische Risikobewertungen und internationale Zusammenarbeit miteinander verbinde.

Abendessen mit Trump

Diese Argumente will die Schweizer Regierung nun in Washington deponieren. Eine willkommene Gelegenheit könnte es dazu schon bald geben. Wie der «Tages-Anzeiger» mit Verweis auf zuverlässige Quellen berichtet, soll Parmelin am Gala-Dinner des G7-Gipfels in Évian (F) am Genfersee teilnehmen – obwohl die Schweiz nicht zu den G7-Staaten gehört. Dort könnte es auch zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump (79) kommen. Das WBF habe sich auf Anfrage nicht dazu geäussert.

Gesichert ist das allerdings nicht: Beim letzten G7-Treffen in Kanada reiste Trump etwa vorzeitig ab. Der französische Präsident Emmanuel Macron (48) hat den Gipfel dieses Jahr extra verschoben, damit er nicht mit dem Geburtstag des US-Präsidenten am kommenden Sonntag zusammenfällt. Er findet nun vom 15. bis am 17. Juni in unmittelbarer Nähe der Schweizer Grenze statt.