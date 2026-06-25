Es wird ungemütlich: Der Anpfiff des nächsten Schweiz-Spiels an der Fussball-WM ist um 5 Uhr. Damit stellt sich eine ganz praktische Frage: Dürfen Restaurants, Bars und Fanmeilen überhaupt schon öffnen? Wir haben uns umgehört.

Darf das Public Viewing oder die Beiz schon um 5 Uhr öffnen?

Darf das Public Viewing oder die Beiz schon um 5 Uhr öffnen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz spielt am 3. Juli um 5 Uhr im Sechzehntelfinal

Public Viewing draussen variiert: Luzern ab 17 Uhr, Zürich erlaubt früher

Bars in Basel dürfen Spiele zeigen, Innenräume ohne Schliesszeiten während WM

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Die Schweiz sichert sich mit dem Sieg gegen Kanada am Mittwoch den Gruppensieg. Für viele Fussballfans bedeutet das ein frühes Aufstehen: Der Sechzehntelfinal wird am 3. Juli um 5 Uhr in der Früh angepfiffen – gegen wen die Schweiz spielt, ist noch unklar. Schlechte Nachrichten für alle Restaurants, die während der WM auf mehr Umsatz hoffen. Doch was ist überhaupt erlaubt? Blick hat bei grossen Städten nachgefragt.

Die gute Nachricht: In Restaurants und Bars darf das Spiel meistens geschaut werden. Die allgemeinen Öffnungszeiten gelten mehrheitlich ab 5 Uhr. Will ein Wirt schon vorher seine Gäste einstimmen, braucht es allerdings oft eine Bewilligung dafür.

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Draussen sieht es anders aus. Wer auf einen Hitzetag hofft und schon um 5 Uhr das Spiel draussen schauen will, wird zum Beispiel in St. Gallen und in Winterthur enttäuscht. Dort gilt die Nachtruhe.

Public Viewing in Bern – aber nicht in Luzern

Die Stadt Zürich hingegen erlaubt ein Public Viewing auch draussen, wie die Medienstelle auf Blick-Anfrage mitteilt – zumindest gilt diese Regel mal für den Sechzehntelfinal.

In Basel gibt es in den Innenräumen von Bars und Restaurants keine Schliessungszeiten während der WM; draussen dürfen sie die Liveübertragung der Spiele zeigen, wenn das Spiel innerhalb der bewilligten Öffnungszeiten beginnt. In der Innenstadt kann es Betriebe geben, die ab 5 Uhr morgens geöffnet haben.

In der Stadt Bern will man derweil die Sachlage erst Anfang kommender Woche besprechen. Klar ist aber schon heute: Public Viewings dürfen das Schweiz-Spiel zeigen. Anders sieht es in der Stadt Luzern aus: Dort dürfen Public Viewings erst ab 17 Uhr geöffnet werden.

Bleibt die Frage, wie die Schweizerinnen und Schweizer (hoffentlich) den Einzug in die nächste Runde feiern dürfen: Die Nachtruhe ist um 7 Uhr, wenn das Spiel vorbei ist, ebenfalls bereits Geschichte. Somit ist Feiern möglich – im üblichen Masse natürlich.