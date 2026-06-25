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Hier tritt Xhaka seinen Gegenspieler um
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Freistoss geblockt:Hier tritt Xhaka seinen Gegenspieler um

Schiri-Experte Urs Meier urteilt klar
Hätte Xhaka für Tritt Rot sehen müssen?

Granit Xhaka trifft bei einem Freistoss nicht den Ball, sondern den Gegner. Für Murat Yakin hätte die Szene auch anders ausgehen können. Schiedsrichter-Experte Urs Meier widerspricht jedoch deutlich.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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In der ersten Halbzeit sahen Granit Xhaka und Cyle Larin beide Gelb.
Foto: AP Photo/Sydney Shankman

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Nati gewinnt gegen Kanada und sichert sich den Gruppensieg
  • Granit Xhaka trifft Gegner statt Ball, beide Spieler erhalten Gelb
  • Schiedsrichterexpertise: Entscheidung korrekt, keine Absicht von Xhaka
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Nati feiert gegen Kanada den zweiten Sieg an dieser WM und sichert sich damit gleichzeitig den Gruppensieg. Doch die Partie gegen den Gastgeber hätte auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können – zumindest wenn man die Pessimisten fragt. Sie verweisen auf jene Szene, in der Granit Xhaka (33) bei einem Freistoss nicht den Ball, sondern den Gegenspieler traf.

Der brasilianische Schiedsrichter Ramon Abatti (36) verwarnte beide Spieler. Xhaka, weil er den Gegner ummähte, und Kanadas Cyle Larin (31), weil er den Ball kurz davor wegspitzelte. «Für mich war sofort klar, wie es abgelaufen ist. Für mich unverständlich, dass der Schiri beiden Gelb zeigt. Auch weil sie sich beide versöhnt haben», betonte Nati-Coach Murat Yakin (51) nach dem Spiel während der Pressekonferenz.

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«Das sage ich nicht, weil ich Schweizer bin»

Allzu lange will sich Yakin aber nicht mit der Szene beschäftigen. «Zum Glück ist nichts passiert. Und zum Glück werden die Karten jetzt gestrichen», meint er. Dennoch räumt er ein, dass ein anderer Schiedsrichter die Aktion möglicherweise auch strenger hätte beurteilen können.

Dem widerspricht Blick-Schiedsrichterexperte Urs Meier (67) allerdings deutlich. «Gelb für beide war in dieser Situation der absolut richtige Entscheid. Ich hätte die Szene genau gleich bewertet», sagt er zu Blick. Xhaka könne man keine Absicht unterstellen, obwohl er beim Freistoss voll durchziehe. Gleichzeitig habe sich Larin unsportlich verhalten, indem er den Ball unmittelbar vor der Ausführung weggespielt hatte.

Für Meier gibt es deshalb keinen Grund, die Szene grösser zu machen, als sie war. «Und das sage ich nicht, weil ich Schweizer bin. Es war eine unglückliche Situation. Fertig.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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