Granit Xhaka trifft bei einem Freistoss nicht den Ball, sondern den Gegner. Für Murat Yakin hätte die Szene auch anders ausgehen können. Schiedsrichter-Experte Urs Meier widerspricht jedoch deutlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati gewinnt gegen Kanada und sichert sich den Gruppensieg

Granit Xhaka trifft Gegner statt Ball, beide Spieler erhalten Gelb

Schiedsrichterexpertise: Entscheidung korrekt, keine Absicht von Xhaka

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Nati feiert gegen Kanada den zweiten Sieg an dieser WM und sichert sich damit gleichzeitig den Gruppensieg. Doch die Partie gegen den Gastgeber hätte auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können – zumindest wenn man die Pessimisten fragt. Sie verweisen auf jene Szene, in der Granit Xhaka (33) bei einem Freistoss nicht den Ball, sondern den Gegenspieler traf.

Der brasilianische Schiedsrichter Ramon Abatti (36) verwarnte beide Spieler. Xhaka, weil er den Gegner ummähte, und Kanadas Cyle Larin (31), weil er den Ball kurz davor wegspitzelte. «Für mich war sofort klar, wie es abgelaufen ist. Für mich unverständlich, dass der Schiri beiden Gelb zeigt. Auch weil sie sich beide versöhnt haben», betonte Nati-Coach Murat Yakin (51) nach dem Spiel während der Pressekonferenz.

«Das sage ich nicht, weil ich Schweizer bin»

Allzu lange will sich Yakin aber nicht mit der Szene beschäftigen. «Zum Glück ist nichts passiert. Und zum Glück werden die Karten jetzt gestrichen», meint er. Dennoch räumt er ein, dass ein anderer Schiedsrichter die Aktion möglicherweise auch strenger hätte beurteilen können.

Dem widerspricht Blick-Schiedsrichterexperte Urs Meier (67) allerdings deutlich. «Gelb für beide war in dieser Situation der absolut richtige Entscheid. Ich hätte die Szene genau gleich bewertet», sagt er zu Blick. Xhaka könne man keine Absicht unterstellen, obwohl er beim Freistoss voll durchziehe. Gleichzeitig habe sich Larin unsportlich verhalten, indem er den Ball unmittelbar vor der Ausführung weggespielt hatte.

Für Meier gibt es deshalb keinen Grund, die Szene grösser zu machen, als sie war. «Und das sage ich nicht, weil ich Schweizer bin. Es war eine unglückliche Situation. Fertig.»