80 Bewerbungen, keine Einstellung: Das öffentlich subventionierte Freibad Genève-Plage besetzte 57 offene Stellen komplett mit Personal aus der französischen Grenzregion. Die Genfer Behörden wollen nun die Personalpolitik des Betriebs durchleuchten.

Darum gehts Genève-Plage erhält rund 1,5 Millionen Franken vom Staat und beschäftigte 70,5 Prozent Grenzgänger

Von 80 Bewerbungen über das Arbeitsamt lud Genève-Plage sechs Personen ein und stellte niemanden ein

Die Genfer Behörden prüfen die Personalpolitik, das Freibad verweist auf schwierige Rekrutierung

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Rund 1,5 Millionen Franken erhält das Freibad Genève-Plage von der öffentlichen Hand. Die Institution am Ufer des Genfersees scheint das jedoch besonders bei den Anstellungen wenig zu kümmern: Wie der Genfer Fernsehsender Léman Bleu berichtet, stammten in der diesjährigen Saison 70,5 Prozent der 78 Angestellten aus der französischen Grenzregion – drei Jahre zuvor waren es noch etwas mehr als die Hälfte.

Ist der Inländervorrang bei Genève-Plage etwa kein Thema? Nach Schweizer Arbeitsgesetz müssen Firmen zuerst den inländischen Arbeitsmarkt abgrasen, bevor im Ausland zugegriffen wird. Dabei hätte die Genfer Unternehmung durchaus eine Auswahl gehabt: Für 57 freie Stellen vermittelte das kantonale Arbeitsamt 111 Arbeitssuchende. Daraus resultierten 80 Bewerbungen, doch nur sechs Kandidaten wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Von ihnen wurde niemand eingestellt. Das ruft auch die Politik auf den Plan.

Grenzgänger-Spirale in der Region

«Wir haben es mit einem Arbeitgeber zu tun, der sich nicht um die Genfer kümmert», empört sich etwa Grossrätin Ana Roch (53) von der rechten Lokalpartei MCG gegenüber Léman Bleu. Sie fordert Konsequenzen: «Angesichts der hohen Subventionen ist es inakzeptabel, dass fast ausschliesslich Grenzgänger eingestellt werden.» Auch Parlamentarier von links und aus dem Freisinn äussern sich ähnlich. Der Grosse Rat könnte sogar eine Kürzung oder Streichung der kantonalen Unterstützung in Betracht ziehen, so Roch.

Genf hat sowieso eine schwierige Beziehung mit den Grenzgängern aus Frankreich. Weil immer mehr Arbeitnehmer aus dem Ausland pendeln, kämpft die Region zunehmend mit überlasteten Strassen. Auf der französischen Seite der Grenze explodieren zudem wegen der Schweizer Löhne die Mietpreise.

Und weil auch immer mehr Schweizerinnen und Schweizer ins günstigere Frankreich ziehen, erlaubte Genf lange Zeit, dass die Kinder dennoch am bisherigen Ort in die Schule dürfen. Erst auf dieses Jahr hin schob die Genfer Regierung den Grenzgänger-Schülern einen Riegel.

Fachkräftemangel in Genf

Kein Wunder ist die Kritik laut, wenn ausgerechnet ein staatlich subventionierter Betrieb die Spirale weiter ankurbelt. Das Freibad rechtfertigt die Personalpolitik mit Rekrutierungsschwierigkeiten. Besonders für die 15 Bademeisterstellen sei es herausfordernd, qualifizierte Kräfte aus Genf zu finden. «Die Löhne sind weniger attraktiv als in anderen Genfer Bädern», erklärte die Führung auf Anfrage des Genfer Fernsehens.

Zudem würden viele Bewerber das Angebot ablehnen, weil sie bereits Teilzeitstellen mit besseren Konditionen hätten. Saisonale Arbeitsverträge, die nur ein bis drei Monate laufen und Wochenendarbeit umfassen, seien für viele unattraktiv.

Die Behörden wollen intervenieren

Das kantonale Departement für Wirtschaft und Arbeit wirft Genève-Plage vor, dem Genfer Arbeitsamt nicht ausreichend Rückmeldungen zu den bearbeiteten Bewerbungen gegeben zu haben – obwohl die Badi dazu verpflichtet wäre. «Wir werden das Dossier mit Genève-Plage erneut prüfen, um herauszufinden, was ihre schwer nachvollziehbaren Entscheidungen motiviert hat», sagt die zuständige Wirtschaftsdirektorin Delphine Bachmann (38, Mitte) gegenüber Léman Bleu. Auch Staatsrat Thierry Apothéloz (55, SP), Vorsteher des Departements für sozialen Zusammenhalt, will die Personalpolitik der Einrichtung genauer unter die Lupe nehmen.

Genève-Plage steht nicht zum ersten Mal in der Kritik. Bereits 2021 rügte die Finanzkontrolle die Einrichtung wegen Mängeln bei der Verwaltung öffentlicher Gelder. Drei von neun damals ausgesprochenen Empfehlungen sind noch immer nicht umgesetzt – trotz mehrfacher Fristverlängerungen bis Ende 2026. Mit den aktuellen Vorwürfen kommt die öffentlich subventionierte Einrichtung noch weiter unter Druck.