Genfer Reederei MSC will sich deutsche Werft schnappen

Die Reederei MSC der Familie Aponte expandiert mit rasanter Geschwindigkeit. Das nächste Übernahmeziel: Die Meyer Werft im norddeutschen Papenburg. Bereits nächste Woche soll der Deal in trockenen Tüchern sein.

Darum gehts MSC soll laut «Spiegel» kurz vor dem Einstieg bei der Meyer Werft im deutschen Papenburg stehen

Bund und Niedersachsen halten 80 Prozent, seit sie die Werft 2024 vor dem Bankrott retteten

Die Familie Meyer will ihr Rückkaufrecht nutzen und MSC als künftige Hauptinhaberin einbinden

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Schweizer Reederei MSC ist ein maritimer Riese. Und ein gefrässiger noch dazu. Mit über tausend Containerschiffen ist das Unternehmen aus Genf bereits jetzt mit Abstand die Nummer eins der Welt. Doch die Besitzerfamilie um MSC-Patron Gianluigi Aponte (86) will fleissig weiterwachsen. So steht der Container-König offenbar kurz vor der Übernahme der deutschen Meyer Werft, wie der «Spiegel» berichtet.

Aktuell besitzen der deutsche Bund und das Land Niedersachsen 80 Prozent der bedeutendsten Kreuzfahrtschiffwerft unseres nördlichen Nachbarn. Der Staat sprang 2024 ein, als die Werft mit Sitz in Papenburg kurz vor dem Bankrott stand. Die restlichen 20 Prozent gehören weiterhin der Gründerfamilie Meyer.

Gründerfamilie plant Deal mit MSC

Die Meyers haben das Recht, das ehemalige Familienunternehmen wieder zurückzukaufen. Und da kommt nun MSC ins Spiel. Laut dem «Spiegel» will die Familie nicht alleinige Eigentümerin sein, sondern eben die Genfer Reederei mit ins Boot holen. MSC soll nicht die ganzen Anteile von 80 Prozent übernehmen, dürfte aber künftig Hauptinhaberin sein, wenn der Deal zustande kommt.

Bereits am Donnerstag sollen Bund, Land und Reederei laut dem Bericht eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Gegenüber dem NDR dementierte jedoch ein Sprecher der Landesregierung von Niedersachsen entsprechende Pläne: «Eine Unterzeichnung von Verträgen über einen Verkauf der Werft steht in der kommenden Woche nicht an», teilte er dem öffentlich-rechtlichen Sender mit.

Kaufrausch von MSC

Bund und Land zahlten für ihre Anteile total 400 Millionen Euro. MSC müsste für die Übernahme also maximal diese Summe zahlen. Dafür käme noch ein hoher Berg an Schulden dazu. In den letzten Jahren schrieb die Meyer Werft stets tiefrote Zahlen, alleine für 2025 belief sich das Minus laut Medienberichten auf 384 Millionen Euro.

Für die auf Wachstum getrimmte Familie Aponte wäre der Meyer-Werft-Kauf trotzdem eine eher kleine Summe. In den beiden letzten Jahren war MSC an Übernahmen im Wert von über 20 Milliarden Dollar beteiligt. Der Kaufrausch der Genfer Reederei gilt in der Branche als eines der Erfolgsrezepte. Gegenüber der «Handelszeitung» sagte kürzlich Cornelius Geber, Strategieberater mit Schwerpunkt Logistik: «Die Apontes haben einen besonders guten Riecher für Opportunitäten und den Mut, sie zu nutzen.» Offenbar wittern sie nun eine Chance im deutschen Papenburg.