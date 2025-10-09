Darum gehts
- USA fordern mehr Geld für F-35-Jets, Schweiz sucht Lösungen
- Offset-Geschäfte verteuern Beschaffung, Projekt Rigi könnte eingespart werden
- Gegengeschäfte machen fast ein Siebtel der Gesamtkosten von 6 Milliarden aus
Flugzeug aus dem letzten Slot
Rüstungschef Loher spricht zum Zeitrahmen des Projekts. Die vier Flugzeuge, die in der Schweiz endmontiert werden, sind aus dem Slot 22. Das ist der letzte Slot der ausgeliefert wird – das wird voraussichtlich Ende 2030 der Fall sein.
Projektabbruch hätte Stellenabbau bedeutet
«Es wäre sicher zu einem Stellenabbau gekommen», sagt Jürg Rötheli. Er antwortet damit auf eine Frage, was ein Abbruch vom Projekt Rigi bedeutet hätte. Man hätte nicht alle Personen einfach so umschulen können.
Nicht alle Stellen neu geschaffen
Die 100 Stellen die im Zusammenhang mit Rigi stehen seien nicht alle neu geschaffen, sagt Rötheli. Ein Teil dieser Arbeitsplätze werde in Emmen sein, ein Teil in Meiringen und ein Teil in Payerne. Rötheli gehe davon aus, dass ungefähr 40 bis 50 Arbeitsplätze neu geschaffen werden.
«Wir sind der Ansicht, dass in der heutigen Lage die sicherheitspolitischen Aspekte die wirtschaftlichen übertreffen» sagt Rüstungschef Loher auf eine Journalistenfrage. In Europa gebe es kein Zentrum mit entsprechender Technologie – das Projekt helfe also nicht nur der Schweiz. Wenn künftig andere Länder ihre Flugzeuge in der Schweiz warten lassen, würde das auch andere wirtschaftliche Perspektiven eröffnen.
Rötheli ergänzt: Ein Business-Case der auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt sei, sei immer Annahmen basiert. Was am Schluss rauskomme sei eine strittige Frage aus betriebswirtschaftlicher Perspektive.
Verantwortlicher von Lockheed Martin spricht
Nun spricht Patrick Nyfeler, der den deutschsprachige Raum bei Lockheed Martin verantwortet. «Wir sind entschlossen unsere Beziehungen zur Schweiz zu vertiefen». Gemeinsam mit der Schweizer Industrie habe man bereits eine Reihe von Offset-Geschäften durchgeführt oder vereinbart. Man sei besonders stolz auf das Projekt Rigi und dass das VBS die Einschätzungen von Lockheed Martin teile.
Im Rahmen des Projekts werde Ruag qualifizierte Arbeitskräfte ausbilden, die einerseits die Unabhängigkeit der Schweiz stärken und andererseits auch die Möglichkeiten in Europa erweitern würden.
Loher räumt ein: Projekt mit Risiken
«Natürlich ist ein solches Vorhaben nicht ohne Risiken», so Loher. Konkret: Das Projekt birgt betriebswirtschaftliche Risiken. Diejenigen Staaten, die den F-35-Jet mitentwickelt hätten, würden Käufernationen wie der Schweiz derzeit nicht erlauben, sich am Markt für Instandhaltungsarbeiten zu beteiligen. Zudem würden die Ruag und andere Schweizer Rüstungsunternehmen mit dem heutigen Kriegsmaterialgesetz über Standortnachteile verfügen.
«Wir müssen uns selbst helfen können»
«Die Schweiz steht in einer sicherheitspolitisch anspruchsvollen Zeit» sagt jetzt Rüstungschef Urs Loher. Die Armee müsse sich verteidigen können – dafür brauche es in kritischen Bereichen eigene Fähigkeiten. Genau hier setze die Rüstungsstrategie 2025 an. Schlüsselkompetenzen sollen in der Schweiz verankert werden. Rigi sei dafür ein zentrales Instrument.
Loher wählt deutliche Worte: Vor dem Hintergrund der weltweit stark gestiegenen Nachfrage nach Rüstungsgüter geniesse die Schweiz keine Priorität mehr. «Wir müssen uns also selbst helfen können», sagt er.
«Meilenstein»
«Das Projekt Rigi ist ein Meilenstein für die Ruag und für die Schweiz», so Rötheli. Dieses Wissen ermögliche, die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe langfristig in der Schweiz zu gewährleisten und die Sicherheit der Schweiz substanziell zu stärken.
Was tun mit den Mehrkosten? Seit bekannt wurde, dass die USA bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr für die F-35-Kampfjets verlangen, sucht Bundesbern fieberhaft nach Optionen, um das Kostendach von 6 Milliarden Franken doch noch einzuhalten. Dieses hat die Schweizer Stimmbevölkerung im September 2020 mit hauchdünner Mehrheit gutgeheissen.
Diskutiert wird etwa die Möglichkeit, weniger Kampfjets zu bestellen – oder das Volk erneut abstimmen zu lassen. Ebenfalls auf der Kippe steht das sogenannte Projekt Rigi. Dank diesem Offset-Geschäft soll die Teil-Montage von vier Jets in Emmen stattfinden.
Ein Siebtel der Gesamtkosten
Solche Offset-Geschäfte sind bei grossen Beschaffungen üblich. Sie bringen der Schweizer Industrie zwar Geld ein, aber verteuern die Beschaffung. Von den sechs Milliarden für den Kampfjet entfällt fast ein Siebtel auf Gegengeschäfte, wie SRF berichtet hat. Das sind 700 bis 800 Millionen Franken.
Ein Projektstopp könnte der Schweiz also viel Geld sparen. Würde die Schweiz nicht nur Abstriche beim Projekt Rigi vornehmen, sondern ganz auf Offset-Geschäfte verzichten, wäre über die Hälfte der zusätzlichen Geldforderung aus Washington abgedeckt.
Kommt es tatsächlich zum Abbruch bei den Gegengeschäften? Heute informiert das Verteidigungsdepartement auf dem Militärflugplatz Payerne im Kanton Waadt zum Projekt Rigi. Vor Ort sind Rüstungschef Urs Loher (58), Jürg Rötheli (62), Verwaltungsratspräsident des Unternehmens Ruag, und Patrick Nyfeler, der den deutschsprachigen Raum bei Lockheed Martin verantwortet.