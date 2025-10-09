Die F-35-Kampfjets kosten plötzlich viel mehr – deshalb sucht die Schweiz fieberhaft nach Sparoptionen. Die Verantwortlichen informieren heute in Payerne VD, ob die Endmontage in der Schweiz vom Tisch ist.

1/7 Die USA wollen nichts von einem Fixpreis wissen. Foto: AFP

Darum gehts USA fordern mehr Geld für F-35-Jets, Schweiz sucht Lösungen

Offset-Geschäfte verteuern Beschaffung, Projekt Rigi könnte eingespart werden

Gegengeschäfte machen fast ein Siebtel der Gesamtkosten von 6 Milliarden aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Céline Zahno Redaktorin Politik

vor 17 Minuten vor 17 Minuten Medienkonferenz zu Ende Die Fragerunde für Journalisten und Journalistinnen ist fertig. Damit ist auch die Medienkonferenz zu Ende. vor 23 Minuten vor 23 Minuten Flugzeug aus dem letzten Slot Rüstungschef Loher spricht zum Zeitrahmen des Projekts. Die vier Flugzeuge, die in der Schweiz endmontiert werden, sind aus dem Slot 22. Das ist der letzte Slot der ausgeliefert wird – das wird voraussichtlich Ende 2030 der Fall sein. vor 28 Minuten vor 28 Minuten Projektabbruch hätte Stellenabbau bedeutet «Es wäre sicher zu einem Stellenabbau gekommen», sagt Jürg Rötheli. Er antwortet damit auf eine Frage, was ein Abbruch vom Projekt Rigi bedeutet hätte. Man hätte nicht alle Personen einfach so umschulen können. vor 30 Minuten vor 30 Minuten So sieht das Panorama aus dem F-35-Cockpit aus Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 37 Minuten vor 37 Minuten Nicht alle Stellen neu geschaffen Die 100 Stellen die im Zusammenhang mit Rigi stehen seien nicht alle neu geschaffen, sagt Rötheli. Ein Teil dieser Arbeitsplätze werde in Emmen sein, ein Teil in Meiringen und ein Teil in Payerne. Rötheli gehe davon aus, dass ungefähr 40 bis 50 Arbeitsplätze neu geschaffen werden. vor 39 Minuten vor 39 Minuten Jetzt startet die Fragerunde «Wir sind der Ansicht, dass in der heutigen Lage die sicherheitspolitischen Aspekte die wirtschaftlichen übertreffen» sagt Rüstungschef Loher auf eine Journalistenfrage. In Europa gebe es kein Zentrum mit entsprechender Technologie – das Projekt helfe also nicht nur der Schweiz. Wenn künftig andere Länder ihre Flugzeuge in der Schweiz warten lassen, würde das auch andere wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. Rötheli ergänzt: Ein Business-Case der auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt sei, sei immer Annahmen basiert. Was am Schluss rauskomme sei eine strittige Frage aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. vor 47 Minuten vor 47 Minuten Verantwortlicher von Lockheed Martin spricht Nun spricht Patrick Nyfeler, der den deutschsprachige Raum bei Lockheed Martin verantwortet. «Wir sind entschlossen unsere Beziehungen zur Schweiz zu vertiefen». Gemeinsam mit der Schweizer Industrie habe man bereits eine Reihe von Offset-Geschäften durchgeführt oder vereinbart. Man sei besonders stolz auf das Projekt Rigi und dass das VBS die Einschätzungen von Lockheed Martin teile. Im Rahmen des Projekts werde Ruag qualifizierte Arbeitskräfte ausbilden, die einerseits die Unabhängigkeit der Schweiz stärken und andererseits auch die Möglichkeiten in Europa erweitern würden. vor 51 Minuten vor 51 Minuten Loher räumt ein: Projekt mit Risiken «Natürlich ist ein solches Vorhaben nicht ohne Risiken», so Loher. Konkret: Das Projekt birgt betriebswirtschaftliche Risiken. Diejenigen Staaten, die den F-35-Jet mitentwickelt hätten, würden Käufernationen wie der Schweiz derzeit nicht erlauben, sich am Markt für Instandhaltungsarbeiten zu beteiligen. Zudem würden die Ruag und andere Schweizer Rüstungsunternehmen mit dem heutigen Kriegsmaterialgesetz über Standortnachteile verfügen. vor 54 Minuten vor 54 Minuten «Wir müssen uns selbst helfen können» «Die Schweiz steht in einer sicherheitspolitisch anspruchsvollen Zeit» sagt jetzt Rüstungschef Urs Loher. Die Armee müsse sich verteidigen können – dafür brauche es in kritischen Bereichen eigene Fähigkeiten. Genau hier setze die Rüstungsstrategie 2025 an. Schlüsselkompetenzen sollen in der Schweiz verankert werden. Rigi sei dafür ein zentrales Instrument. Loher wählt deutliche Worte: Vor dem Hintergrund der weltweit stark gestiegenen Nachfrage nach Rüstungsgüter geniesse die Schweiz keine Priorität mehr. «Wir müssen uns also selbst helfen können», sagt er. vor 56 Minuten vor 56 Minuten «Meilenstein» «Das Projekt Rigi ist ein Meilenstein für die Ruag und für die Schweiz», so Rötheli. Dieses Wissen ermögliche, die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe langfristig in der Schweiz zu gewährleisten und die Sicherheit der Schweiz substanziell zu stärken. Weitere Einträge laden

Was tun mit den Mehrkosten? Seit bekannt wurde, dass die USA bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr für die F-35-Kampfjets verlangen, sucht Bundesbern fieberhaft nach Optionen, um das Kostendach von 6 Milliarden Franken doch noch einzuhalten. Dieses hat die Schweizer Stimmbevölkerung im September 2020 mit hauchdünner Mehrheit gutgeheissen.

Diskutiert wird etwa die Möglichkeit, weniger Kampfjets zu bestellen – oder das Volk erneut abstimmen zu lassen. Ebenfalls auf der Kippe steht das sogenannte Projekt Rigi. Dank diesem Offset-Geschäft soll die Teil-Montage von vier Jets in Emmen stattfinden.

Ein Siebtel der Gesamtkosten

Solche Offset-Geschäfte sind bei grossen Beschaffungen üblich. Sie bringen der Schweizer Industrie zwar Geld ein, aber verteuern die Beschaffung. Von den sechs Milliarden für den Kampfjet entfällt fast ein Siebtel auf Gegengeschäfte, wie SRF berichtet hat. Das sind 700 bis 800 Millionen Franken.

Ein Projektstopp könnte der Schweiz also viel Geld sparen. Würde die Schweiz nicht nur Abstriche beim Projekt Rigi vornehmen, sondern ganz auf Offset-Geschäfte verzichten, wäre über die Hälfte der zusätzlichen Geldforderung aus Washington abgedeckt.

Kommt es tatsächlich zum Abbruch bei den Gegengeschäften? Heute informiert das Verteidigungsdepartement auf dem Militärflugplatz Payerne im Kanton Waadt zum Projekt Rigi. Vor Ort sind Rüstungschef Urs Loher (58), Jürg Rötheli (62), Verwaltungsratspräsident des Unternehmens Ruag, und Patrick Nyfeler, der den deutschsprachigen Raum bei Lockheed Martin verantwortet.