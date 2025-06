1/5 Verteidigungsminister Martin Pfister informiert heute die Sicherheitspolitiker zum Kampfjet F-35. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Verteidigungsminister Pfister droht Milliardendebakel bei F-35-Kampfjet-Kauf

Sicherheitskommissionen werden per Videokonferenz informiert

USA fordern 1,3 bis 1,5 Milliarden Franken mehr für Kampfjets

Céline Zahno Redaktorin Politik

Er hat sein Amt gerade erst angetreten und schon droht dem neuen Verteidigungsminister Martin Pfister (61) ein Milliardendebakel. Gemäss SRF-Recherchen fordern die USA 1,3 bis 1,5 Milliarden Franken mehr für den US-Kampfjet F-35. Der Fixpreis von sechs Milliarden Franken für die Kampfjets ist gemäss den Recherchen nicht mehr haltbar. Als Begründung werden unter anderem gestiegene Produktionskosten genannt.

Daraufhin haben die Sicherheitspolitiker Antworten verlangt – doch Pfister vertröstete sie vorerst. Dem Vernehmen nach waren Martin Pfister, Rüstungschef Urs Loher (58) und Armeechef Thomas Süssli (58) am Dienstag in der Sitzung der nationalrätlichen Sicherheitskommission anwesend – allerdings wollte niemand etwas zum Kampfjet sagen.

Stattdessen hat sich Pfister für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden: Die Sicherheitskommissionen sowie die Finanzkommissionen von National- und Ständerat werden am Mittwoch gemeinsam nach der Bundesratssitzung an einer Videokonferenz informiert. Am Nachmittag dürfte Pfister vor die Medien treten.

Ein Fixpreis oder nicht?

Viele Politiker erwarten eine Hiobsbotschaft. Zuvor hatte er nämlich in der Fragestunde gesagt, dass man weiterhin von einem Fixpreis ausgehe. «Sollte sich die Situation verändern, würden wir darüber informieren.» Ob es nun so weit gekommen ist, wird sich am Nachmittag zeigen.

Es wäre ein Debakel mit Ansage. Die frühere Verteidigungsministerin Viola Amherd (63) versicherte zwar stets, die Schweiz würde die Kampfjets zu einem Fixpreis kaufen. Allerdings stellte die Eidgenössische Finanzkontrolle bereits 2021 die Verbindlichkeit der Fixpreis-Zusage für die F-35-Jets infrage. Es gebe «keine rechtliche Sicherheit für einen Festpreis», hiess es in einem Bericht. Einen solchen Preis sehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Amerikaner nicht vor. Ausserdem gebe es bei Streitigkeiten keinerlei Möglichkeiten, den Rechtsweg zu beschreiten.

Der Bund wies dies scharf zurück und sprach von «klaren und ausdrücklich bestätigten» Vereinbarungen mit den USA. Auch die US-Botschaft eilte Amherd damals zu Hilfe: In einem Schreiben von 2022 an die nationalrätliche Sicherheitskommission bestätigte sie den Fixpreis.

Besonders pikant: Bereits im Sommer 2024 soll die damalige Verteidigungsministerin Viola Amherd (63, Mitte) laut den Recherchen von SRF über die drohenden Mehrkosten informiert gewesen sein. Den Gesamtbundesrat habe sie jedoch erst Monate später ins Bild gesetzt.

Botschaft mit Zündstoff

Falls Pfister einen höheren Preis verkünden muss, dürften heftige politische Diskussionen folgen. «Wenn sich wirklich herausstellt, dass das 6-Milliarden-Dach überschritten wird, kann man nur zum Schluss kommen: Man hat das Volk an der Nase herumgeführt», sagte SP-Ständerätin Franziska Roth (59, SO) zu Blick. SP-Sicherheitspolitiker argumentieren, dass sich die Stimmberechtigten im Jahr 2020 unter der Annahme des 6-Milliarden-Rahmens für die Beschaffung ausgesprochen haben. Sollte diese wegfallen, brauche es zwingend eine neue demokratische Legitimation für die zusätzlichen Ausgaben.

Auch andere Szenarien kursieren im Parlament: Man müsse etwa in Betracht ziehen, weniger Flugzeuge zu beschaffen, um die Kosten von 6 Milliarden Franken nicht zu überschreiten. Die restlichen Flugzeuge könnten dann im nächsten Rüstungsprogramm nachgekauft werden. Andere Stimmen sprechen von einer völligen neuen Konzeption des Luftraums mit verstärktem Fokus auf Drohnen.