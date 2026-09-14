Ein 78-jähriger Mann bedrohte Bundesrat Albert Rösti und dessen Generalsekretär in mehreren Briefen – und bringt sogar Waffengewalt ins Spiel. Nun hat ihn die Bundesanwaltschaft per Strafbefehl verurteilt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 78-jähriger Berner bedrohte Bundesrat Rösti und Generalsekretär Bichsel 2025

Er schickte Hakenkreuz-Briefe, drohte mit Maschinengewehr und nutzte Falschgeld

Urteil: 180 Tagessätze, 1300 Franken Busse, 3000 Franken Verfahrenskosten

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Bedrohungen gegen Politikerinnen und Politiker beschäftigen immer wieder die Behörden. Ein aktueller Fall dokumentiert jetzt, wie weit solche Anfeindungen gehen können: Ein heute 78-jähriger Berner hat SVP-Bundesrat Albert Rösti (59) und dessen Generalsekretär Yves Bichsel mit teils drastischen Briefen bedroht. Nun hat ihn die Bundesanwaltschaft verurteilt. Das berichtet Blue News unter Berufung auf einen rechtskräftigen Strafbefehl.

Zwischen Januar und Mai 2025 schickte der Mann demnach vier Briefe an Rösti und zwei an Bichsel. Auf den Schreiben fanden sich unter anderem Hakenkreuze und Beschimpfungen. In seinem letzten Brief drohte der Rentner, Rösti «mit MG» zu «bekämpfen» («MG» steht für Maschinengewehr). Auch Bichsel wurde mit Waffengewalt gedroht.

Bundesanwaltschaft verurteilt Mann

Damit nicht genug: Zweimal legte der Mann selbst gedruckte Banknoten als angeblichen «Unkostenbeitrag» bei, wie Blue News weiter berichtet. Insgesamt kopierte er Falschgeld im Nennwert von 11'430 Franken. Auch die verwendeten Briefmarken waren selbst gedruckt.

Die Bundesanwaltschaft verurteilte den Rentner unter anderem wegen mehrfacher Drohung und Beschimpfung sowie Geldfälschung zu 180 bedingten Tagessätzen à 40 Franken. Bezahlen muss der Mann eine Busse von 1300 Franken sowie 3000 Franken Verfahrenskosten. Er focht den Strafbefehl nicht an; dieser ist damit rechtskräftig.