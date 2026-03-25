SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser im Spital

SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser (35) liegt im Universitätsspital Zürich. Die Politikerin spricht von einer «Art Blutvergiftung» und sagt alle Termine bis Ende Woche ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser seit Montag wegen Blutvergiftung im Spital

Termine abgesagt, Sessionsrückblick mit Tamara Funiciello findet ohne sie statt

Rosenwasser dankt Gesundheitspersonal, bittet um Verzicht auf Nachrichten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Die Zürcher SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser (35) liegt im Spital und muss Termine absagen. Dies schreibt sie auf Instagram. Zuerst hat das Onlineportal «Nau» darüber berichtet.

Demnach ist Rosenwasser seit Montag im Spital. Sie sprach von einer «Art Blutvergiftung». Sie sei deshalb unerwartet im Spital gelandet. Gleichzeitig bedankt sie sich auch beim medizinischen Personal des Unispitals Zürich (USZ). «Ein riesiger Dank an das Gesundheitspersonal der Permanence, der Notaufnahme und der Abteilung des USZ, in der ich bin. Eure Kompetenz und eure Freundlichkeit beeindrucken und heilen mich.»

«Langsamer Weg der Besserung»

Am Dienstag gab es dann ein erstes Update. Sie sei auf dem «langsamen Weg der Besserung». Gleichwohl sagt sie bis mindestens Ende Woche ihre Termine ab. Ein geplanter Sessionsrückblick mit SP-Nationalrätin Tamara Funiciello (36) finde zwar statt, jedoch ohne Rosenwasser und dafür mit der Schaffhauser Kantonsrätin Leonie Altorfer (22).

«‹Bitzli arbeiten› ist auch arbeiten und arbeiten macht grundsätzlich was mit dem Heilungsprozess», schreibt Rosenwasser. «Drum werde ich ja auch jeweils direkt nach der Session krank – auch wenns zum Glück noch nie so übel war wie jetzt.»

Rosenwasser bittet darum, auf Nachrichten und Besserungswünsche zu verzichten. Sie sei zu kaputt, diese zu lesen und zu beantworten.