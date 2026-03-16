Alice Weidel und ihre Rechtsaussen-Politik polarisieren in Deutschland. Die Gegner der AfD-Chefin greifen sie zunehmend mit Spott-Namen an – und zielen damit auf ihren Wohnsitz in der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alice Weidel lebt in Einsiedeln SZ, arbeitet als AfD-Abgeordnete in Berlin

Schweizer Wohnsitz sorgt für Kritik: Gegner nennen sie «Alice aus Steuerparadies»

Politische Gegner greifen immer wieder zu Schweiz-Spottnamen für Weidel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

«Alice aus dem Steuerparadies»! «Schweidel»! «Blonder Kühlschrank aus der Schweiz»! Diese Spott-Namen kursieren über Alice Weidel (47) – ausgedacht von politischen Gegnern, die damit auf den Schweiz-Wohnsitz der Chefin der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) anspielen. Weidel lebt mit ihrer Partnerin und den zwei Kindern in Einsiedeln SZ, während sie offiziell im deutschen Überlingen gemeldet ist und als Bundestagsabgeordnete regelmässig in Berlin arbeitet.

Lange spielte das in der politischen Debatte eher eine Nebenrolle. Doch seit die AfD den Ton weiter verschärft hat, rückt Weidels Leben in der Schweiz stärker ins Visier – wie Blick bereits nachgezeichnet hat. Neu sind die Vehemenz und Schärfe, mit der Gegner darauf verweisen. Sie sehen darin einen Widerspruch: Wie kann jemand, der privat in der Schweiz lebt, gleichzeitig in Deutschland mit harter Rhetorik eine nationalkonservative Politik machen?

«Der blonde Kühlschrank aus der Schweiz»

Politische Gegner überbieten sich dieser Tage mit spitzen Schweiz-Übernamen für Weidel. Markus Söder (59), bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef, ging kürzlich besonders weit: In einer Rede bezeichnete er Weidel abfällig als «den blonden Kühlschrank aus der Schweiz». Er kritisierte, dass sie nicht in Deutschland lebe. «Was hat sie gegen Deutschland? Sind wir nicht fein genug?»

Mehrfach holte Söder jüngst zum Rundumschlag aus. In einer weiteren Rede nannte er Weidel eine «böse, sehr eiskalte Frau, die aus welchen Gründen auch immer es ablehnt, in Deutschland zu leben». Und er fragte, warum «jemand, der sich Patriotin nennt», nicht bereit sei, seine Heimat im eigenen Land zu finden.

«Alice aus dem Steuerparadies»

Ein weiterer Spitzname für Weidel spielt auf das Märchen «Alice im Wunderland» an – und bedient zugleich ein gängiges Schweiz-Klischee: «Alice aus dem Steuerparadies». In einer Bundestagsdebatte über Vorwürfe der Vetternwirtschaft in der AfD fragte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz (55), ob «Alice aus dem Steuerparadies» womöglich gerade in der Schweiz sei.

Der Hintergrund: Obwohl es in der «Aktuellen Stunde» im Berliner Parlament um Kritik an ihrer Partei ging, blieb Weidel der Debatte fern. Zuletzt gaben mehrere Fälle zu reden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern in den Abgeordnetenbüros von AfD-Politikern angestellt waren.

«Schweidel»

Der Vorwurf, Weidel zahle ihre Steuern in der Schweiz und nicht in Deutschland, steht häufig im Zentrum der Kritik. In einer Debatte erfand der SPD-Abgeordnete Jan Dieren (34) noch einen Übernamen, der auf die Schweiz Bezug nahm: «Schweidel». Er verlangte im Herbst gar Beweise, «dass sie Steuern in Deutschland zahlt».

1:07 Reichinnek attackiert Weidel: «Wie lebt es sich in der Schweiz?»

Die AfD reagierte zuletzt offensiv auf Steuervorwürfe. Alice Weidel sei in Deutschland steuerpflichtig, erklärten Exponenten der Partei mehrfach. Sie habe eine Wohnung in Überlingen und halte sich als Bundestagsabgeordnete überwiegend in Deutschland auf. Ein Zweitwohnsitz in der Schweiz ändere daran nichts. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen gelte Deutschland als Ansässigkeitsstaat, da dort der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen liege. Deshalb müsse Weidel ihre Steuern in Deutschland zahlen.