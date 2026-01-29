CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn wütet gegen AfD-Chefin Alice Weidel – wegen ihres Wohnsitzes. Die Spitzenpolitikerin lebt in Einsiedeln SZ. Deswegen gerät sie nicht zum ersten Mal ins Visier.

«Wer Kanzlerin werden will, kann nicht in der Schweiz leben»

Darum gehts Jens Spahn kritisiert AfD beim WEF 2026 in Davos scharf

Alice Weidel lebt seit 2019 mit Familie in Einsiedeln SZ

Jens Spahn (45), Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU, findet deutliche Worte zur AfD. Mit Blick auf die 2026 anstehenden Landtagswahlen in fünf deutschen Bundesländern schliesst er jede Zusammenarbeit mit der Partei aus. Im «Tagesgespräch» von Radio SRF bezeichnet Spahn die AfD als extremistisch und wirft ihr eine gefährliche Nähe zu Russland und China vor.

Besonders scharf geht Spahn mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) ins Gericht. Er spricht von mangelndem Patriotismus und sogar von einem «Verrat am Vaterland». Auslöser für diese Attacke ist der Wohnsitz der Parteivorsitzenden.

Weidel hat Wohnsitz in Einsiedeln

«Wer für Deutschland Kanzler werden will, kann nicht in der Schweiz leben», sagt Spahn im Gespräch. Weidel lebt bereits seit 2019 mit ihrer Partnerin und den gemeinsamen Kindern in Einsiedeln SZ. Während sie selbst betont, die meiste Zeit in Deutschland zu verbringen, sorgt ihr Domizil in der Schweiz regelmässig für politischen Zündstoff.

Auch ihre steuerliche Situation gab schon zu reden. Öffentlich stellte sie klar: «Ich zahle in Deutschland meine Steuern und nicht in der Schweiz.» Grund dafür ist ein Doppelbesteuerungsabkommen.

Weidels Wohnsitz sorgt immer wieder für Zwischenrufe im Bundestag in Berlin. Amtskollegen werfen ihr Doppelmoral vor: Während sie von «rechtschaffenen, steuerzahlenden Bürgern in diesem Land» rede, lebe sie privat selbst im Nachbarland. «Das sagt eine, die in der Schweiz lebt!», rief beispielsweise CSU-Politiker Alexander Hoffmann (50) einmal dazwischen.