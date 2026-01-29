DE
Spahn kanzelt AfD-Weidel ab
«Wer Kanzlerin werden will, kann nicht in der Schweiz leben»

CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn wütet gegen AfD-Chefin Alice Weidel – wegen ihres Wohnsitzes. Die Spitzenpolitikerin lebt in Einsiedeln SZ. Deswegen gerät sie nicht zum ersten Mal ins Visier.
Publiziert: vor 20 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
CDU-Politiker Jens Spahn schliesst eine Zusammenarbeit mit der AfD strikt aus.
  • Jens Spahn kritisiert AfD beim WEF 2026 in Davos scharf
  • Alice Weidel lebt seit 2019 mit Familie in Einsiedeln SZ
  • Fünf deutsche Landtagswahlen 2026: Zusammenarbeit mit AfD von Spahn ausgeschlossen
Anna Clara KohlerRedaktorin Politik

Jens Spahn (45), Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU, findet deutliche Worte zur AfD. Mit Blick auf die 2026 anstehenden Landtagswahlen in fünf deutschen Bundesländern schliesst er jede Zusammenarbeit mit der Partei aus. Im «Tagesgespräch» von Radio SRF bezeichnet Spahn die AfD als extremistisch und wirft ihr eine gefährliche Nähe zu Russland und China vor.

Besonders scharf geht Spahn mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) ins Gericht. Er spricht von mangelndem Patriotismus und sogar von einem «Verrat am Vaterland». Auslöser für diese Attacke ist der Wohnsitz der Parteivorsitzenden.

Weidel hat Wohnsitz in Einsiedeln

«Wer für Deutschland Kanzler werden will, kann nicht in der Schweiz leben», sagt Spahn im Gespräch. Weidel lebt bereits seit 2019 mit ihrer Partnerin und den gemeinsamen Kindern in Einsiedeln SZ. Während sie selbst betont, die meiste Zeit in Deutschland zu verbringen, sorgt ihr Domizil in der Schweiz regelmässig für politischen Zündstoff.

Auch ihre steuerliche Situation gab schon zu reden. Öffentlich stellte sie klar: «Ich zahle in Deutschland meine Steuern und nicht in der Schweiz.» Grund dafür ist ein Doppelbesteuerungsabkommen.

Weidels Wohnsitz sorgt immer wieder für Zwischenrufe im Bundestag in Berlin. Amtskollegen werfen ihr Doppelmoral vor: Während sie von «rechtschaffenen, steuerzahlenden Bürgern in diesem Land» rede, lebe sie privat selbst im Nachbarland. «Das sagt eine, die in der Schweiz lebt!», rief beispielsweise CSU-Politiker Alexander Hoffmann (50) einmal dazwischen.

