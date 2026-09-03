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Deutsche und französische Bauern hässig
Trockenheit sorgt für Heuzoff an der Grenze

Das Futter wurde diesen Hitzesommer knapp. Schweizer Landwirte mussten Futter zukaufen – auch aus dem Ausland. Das gefällt nicht allen: Die deutsche AfD hat im Bundestag dagegen einen Vorstoss eingereicht, und Frankreich verschärft Regelungen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Diesen Sommer vertrockneten die Pflanzen, die Ernten fielen mager aus – und das Futter für die Tiere wurde knapp.
Foto: imago/Jan Eifert

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Bauern kaufen teures Heu aus Frankreich wegen Trockenheit und Futterknappheit
  • Französische Bauern klagen über Preisanstieg: 213 CHF statt 139 pro Tonne
  • Zollkontrollen verschärft, nicht angemeldete Transporte riskieren Bussen und Beschlagnahmungen
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Riccarda CampellRedaktorin Politik

Der Regen blieb diesen Sommer fast vollständig aus. Die Pflanzen vertrockneten. Das Futter wurde knapp. Schweizer Bauern mussten zukaufen – doch selbst das wurde zunehmend schwierig. «Futterhändler nehmen das Telefon schon gar nicht mehr ab», sagte Landwirt Elias Zumbrunn Anfang August. Nun klagen unsere Nachbarn: Ihr kauft uns das Futter weg!

Französische Bauern hässig auf Schweizer «Heuschmuggler»

In der französischen Grenzregion Bourgogne-Franche-Comté ist der Ärger über Schweizer Landwirte besonders gross, wie die «Bauernzeitung» berichtet. Der Vorwurf: Sie treiben die Preise für Heu und anderes Tierfutter in die Höhe. Schweizer Bauern sollen bis zu 213 Franken pro Tonne zahlen. In Frankreich kostet eine Tonne dagegen derzeit «nur» rund 157 Franken, üblich sind etwa 139 Franken.

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Nach Beschwerden lokaler Bauern haben die Präfekten die Zollbehörden eingeschaltet. Entlang der Grenze wird nun verstärkt kontrolliert. Heu darf zwar grundsätzlich in Frankreich eingekauft und in die Schweiz gebracht werden. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat die Zölle auf Heuimporte seit dem 1. August sogar aufgehoben, um die Versorgung zu erleichtern. Aber: Der Transport muss bei den Behörden beider Länder angemeldet werden. Wer das nicht tut, riskiert eine Busse und die Beschlagnahmung der Ware.

AfD-Politiker will Schweizer Futterkäufe bremsen

Auch in Deutschland ist die Sorge vor Engpässen gross. Der AfD-Abgeordnete Udo Stein (43) hat dazu im Bundestag einen Vorstoss eingereicht. Wegen der anhaltenden Trockenheit herrsche in Baden-Württemberg akuter Futtermangel. Besonders betroffen seien Viehbetriebe in Südbaden. «Die Weiden sind vielerorts bereits abgefressen, Wintervorräte werden vorzeitig verfüttert und Futterzukäufe zu stark gestiegenen Preisen werden notwendig», schreibt er. Die Landesregierung habe deswegen den Katastrophenfall für ökologische Betriebe ausgerufen.

Im Vorstoss nimmt er nun Schweizer Landwirte ins Visier: Stein will von der Bundesregierung wissen, «welche Massnahmen» sie gegen den zusätzlichen Wettbewerb um knappes Futter durch Schweizer Käufer ergreifen will – und wie sie sicherstellen will, dass die heimischen Betriebe Vorrang haben. Die Futterknappheit ist damit auch in der internationalen Politik angekommen.


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