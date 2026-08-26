Ältere Menschen haben besonders gelitten

Im Hitzesommer haben vor allem auch ältere Personen gelitten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird dem Bundesrat darum Massnahmen vorlegen. Die konkreten Massnahmen müssen aber die Kantone umsetzen. Rösti denkt dabei etwa an den Einbau von Klimaanlagen in Spitälern und Altersheimen.

Weiter nimmt Rösti die Gemeinden und Städte in die Pflicht. Der Sechseläutenplatz in Zürich etwa sei ein grosser Betonplatz. Da müssten die Städte schauen, dass Bäume gepflanzt werden.