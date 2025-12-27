DE
FR
Abonnieren
Oberste Sportpolitikerin Deutschlands lobt die Schweiz
0:33
«Die Schweiz hat vorgelegt»:Oberste Sportpolitikerin Deutschlands lobt die Schweiz

Deutsche staunen über uns
«Die Schweiz hat vorgelegt – daran werden wir uns messen»

Unerwartete Worte aus Berlin: Bei der Olympia-Debatte im Bundestag wird plötzlich die Schweiz zum Thema. Deutschlands oberste Sportpolitikerin spricht über Grossanlässe – und verweist lobend auf die Frauen-EM hierzulande.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/5
«Die Schweiz hat vorgelegt»: Deutschlands oberste Sportpolitikerin Aydan Özoğuz (SPD) über die Frauenfussball-EM 2025.
Foto: Imago/Political-Moments

Darum gehts

  • Die Schweiz wurde im deutschen Bundestag für die Frauenfussball-EM gelobt
  • Deutschland führt selbst neue Sportgrossveranstaltungen durch
  • Frauenfussball-EM 2025 in der Schweiz brach mehrere Rekorde
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
IMG_4140.jpg
Sven AltermattCo-Ressortleiter Politik

Die Schweiz bekommt im Deutschen Bundestag nicht gerade jeden Tag ein so prominentes Lob – und dann auch noch für sportliche Belange. Im Parlament in Berlin verwies die oberste Sportpolitikerin des Landes auf das kleine Nachbarland als Massstab.

Der Bundestag debattierte kürzlich über eine deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Sommerspiele. Die Zustimmung war breit, nach einstündiger Debatte wurde ein Antrag der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie der Grünen überwiesen.

Frauen-EM in der Schweiz als Referenz

Die Debatte war schon fast grundsätzlich: Es ging um die Fähigkeit Deutschlands, internationale Grossereignisse zu organisieren. Für Aufmerksamkeit sorgte das Votum von SPD-Politikerin Aydan Özoğuz (58). Die Vorsitzende des Sportausschusses zog den Vergleich zur Schweiz. Mit Blick auf die Fussball-EM der Frauen 2029 in Deutschland sagte sie: «Wir malen uns schon die Fanmeilen aus, die Familienfeste.» Das werde ein richtig schönes Ereignis. «Die Schweiz hat vorgelegt. Mindestens daran werden wir uns doch messen lassen wollen.» 

Mehr aus der Bundespolitik
Drohen Roger Köppel Sanktionen wegen Putin-Propaganda?
Rechtsprofessor warnt
Drohen Roger Köppel Sanktionen wegen Putin-Propaganda?
Immer höhere Medikamentenkosten – was machen die Parteien?
Hörere Medikamentenkosten
Welche Parteien etwas dagegen tun wollen – und welche nicht
SVP-Gartmann will Wiederholungstätern das Handwerk legen
Sperrfrist für Volksbegehren?
SVP-Gartmann will Wiederholungstätern das Handwerk legen
Das ändert sich 2026 in der Schweiz
Zivilschutz, Stalking, Auto
Diese 19 Neuerungen kommen 2026 auf dich zu
Mitte-Nationalrat Simon Stadler ist jetzt Papi!
Schöne Weihnachtsbescherung
Mitte-Nationalrat Simon Stadler ist jetzt Papi!
Das sind die schrägsten Ideen unserer Politiker
Tollhaus Bundeshaus
Das waren die schrägsten Vorstösse des Jahres

Im Sommer 2025 fand die Frauen-EM in der Schweiz statt. Das Turnier war ein Erfolg – es brach mehrere Rekorde: über 650'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, fast alle Spiele ausverkauft und eine breite Begeisterung im ganzen Land. Blick sprach von einem «Sommermärchen, das es nie mehr geben wird».

Dass dieses Turnier nun quasi als Referenz genannt wird, ist eine weitere Anerkennung. Zumal es in einem Land thematisiert wird, das selbst als Sport-Grossnation gilt – und schon zahlreiche internationale Topanlässe ausgerichtet hat.

Deutschland plant eine Bewerbung für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Im Rennen stehen mehrere Austragungsorte: Berlin, Hamburg, München und Köln/Rhein-Ruhr.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen