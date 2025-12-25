Mitte-Nationalrat Simon Stadler ist jetzt Papi!

Der Mitte-Nationalrat Simon Stadler und seine Frau sind zum ersten Mal Eltern geworden. Sie durften ihren Sohn Paul rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause nehmen.

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Was für eine wunderbare Weihnachtsbescherung für Mitte-Nationalrat Simon Stadler (37). Am 21. Dezember 2025 ist er zum ersten Mal Papi geworden! «Pünktlich zu Heiligabend durfte meine Frau Céline und ich das wohl schönste Geschenk nach Hause nehmen: Kurz nach der Wintersession ist unser Sohn Paul Aurin Stadler zur Welt gekommen», freut er sich.

«Uns geht es allen gut und wir sind überglücklich, die ersten Weihnachten zusammen verbringen zu dürfen», erklärt der Urner gegenüber Blick.

Seit drei Jahren verheiratet

Das Baby hat gerade lange genug gewartet, damit sein Vater Simon noch die dreiwöchige Wintersession in Bern absolvieren und am Freitag auch noch an den Schlussabstimmungen teilnehmen konnte. Dabei ging es um wichtige Themen wie etwa das Budget 2026 oder die 10-Millionen-Initiative der SVP.

Stadler und seine Frau Céline sind übrigens seit etwas mehr als drei Jahren verheiratet. Damals sorgten sie bei ihren Freunden für Wirbel: Eingeladen hatten sie nämlich zum gemeinsamen Geburtstagsfest. Dass die Gäste dann plötzlich auf einer Hochzeit tanzten, war für viele eine schöne Überraschung.