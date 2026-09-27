Christoph Blocher wollte mit seiner Initiative eine striktere Auslegung der Neutralität in der Verfassung festschreiben. Mit dem wuchtigen Nein könnte es nun in die gegenteilige Richtung gehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Neutralitäts-Initiative scheitert mit über 70 Prozent Nein-Stimmen in der Schweiz

Gegner sehen Resultat als Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit und Kooperation

Überparteiliche Allianz feiert, SVP enttäuscht, keine Vertreter im Ja-Lager anwesend

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Es ist eine riesige Schlappe für Christoph Blocher (85): Die Neutralitätsinitiative wurde mit 70,2 Prozent Nein-Stimmen bachab geschickt. Damit hat sich das Stimmvolk deutlich gegen eine striktere Auslegung der Neutralität ausgesprochen. Das spielt den Gegnern der Initiative in die Hände. Sie werten das Resultat als Votum für eine aktivere Aussenpolitik.

Das Nein-Lager hatte sich am Sonntag in der «Grossen Schanze» in Bern versammelt. Als das Schweizer Fernsehen über die Lautsprecher die ersten Resultate verkündete, jubelten und klatschten die Anwesenden. Für die überparteiliche Allianz ist klar: Die Stimmbevölkerung hat sich am Abstimmungssonntag gegen eine Isolierung der Schweiz entschieden. Was das konkret bedeutet, bewerten die Parteien unterschiedlich.

In der politischen Mitte sieht man im Verdikt des Volkes ein Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit. Mitte-Nationalrätin Nicole Barandun (58) sagt: «Die Kooperationen mit unseren Partnern müssen nun vertieft werden.» Insbesondere bei der Verteidigungsfähigkeit und im Bereich der Rüstungsbeschaffungen. Ähnlich klingt es bei GLP-Nationalrätin Corina Gredig (39). Auch sie plädiert für eine vertiefte internationale Zusammenarbeit. Die Schweiz müsse ihren Handlungsspielraum nun nutzen, um die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten.

Bei der Linken wird das Votum als Zugeständnis für die Wirtschaftssanktionen gelesen. SP-Nationalrat Fabian Molina (36) sagt: «Die Bevölkerung steht für das internationale Völkerrecht ein und toleriert keine Schweiz, die sich auf die Seite von Kriegsprofiteuren stellt.» Darum müssten die Sanktionen nun konsequent durchgesetzt werden – auch dort, wo es noch Schlupflöcher gebe.

Eigentor für Blocher

Im Nein-Komitee waren Politgrössen wie Cédric Wermuth (40, SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (59, FDP) vor Ort. Im Gegensatz dazu war bei den Initianten im Berner Casino Theater praktisch niemand aus der Politik anwesend.

Nicht einmal Blocher selbst ist in die Bundesstadt gereist. Anfänglich wollte der SVP-Doyen sogar im Ausland sein. Nach einem medialen Aufschrei entschied er sich, auf «Teleblocher» etwas zum Ausgang zu sagen.

Darum gab Walter Wobmann (68) von Pro Schweiz Auskunft. Er bezeichnete das Abstimmungsresultat als «katastrophal». Die Neutralität werde weiter aufgeweicht. «Es besteht eine grosse Gefahr, dass sich die Schweiz nun weiter zur EU und Nato bewegt!»

Anders sah es Aussenminister Ignazio Cassis (65) am Abend vor den Medien. «Das ist kein Votum gegen die Neutralität!», sagte er. Die Schweizer Demokratie sei nie starr gewesen und habe sich stets an die Bedürfnisse der Schweiz angepasst. Diese Anpassungsfähigkeit sei entscheidend dafür, dass die Schweiz nicht in einen Krieg gezogen werde.

Der Politologe Michael Hermann bezeichnet die Initiative als «Eigengoal». Das Parlament habe sich vor Blocher und dem Volk gefürchtet und sich deshalb fast für einen Gegenvorschlag als Kompromiss ausgesprochen. Das Resultat zeige, dass die Bevölkerung viel entspannter mit der Neutralität umgehe als angenommen. Dadurch erhielten die Gegner einer strikten Auslegung Auftrieb.