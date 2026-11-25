Céline Amaudruz wird die SVP nicht verlassen. Nach einem Blick-Artikel zu Austrittsgerüchten meldet sich die Ex-Bundesratskandidatin zu Wort. Und bekräftigt: Die SVP muss mit ihr rechnen.

Amaudruz will in der SVP bleiben

Amaudruz will in der SVP bleiben

Darum gehts Céline Amaudruz erklärt auf Facebook, dass sie keine Absicht hat, aus der SVP auszutreten

Zuvor hatte Blick berichtet, dass Amaudruz nach dem Ausschluss vom SVP-Ticket einen Austritt erwäge

Auf Facebook reagieren Unterstützer erleichtert, Kommentatoren bedauern den Ticket-Ausschluss

Myret Zaki

Céline Amaudruz hat «keine Absicht, aus der SVP auszutreten». Das schreibt sie auf Facebook. Blick hatte zuvor über Gerüchte aus ihrem Umfeld berichtet, dass sie über einen Parteiaustritt nachdenkt.

Mehrere Quellen hatten erklärt, dass ein Austritt aus der SVP nach der Nichtberücksichtigung auf dem SVP-Ticket eine von mehreren Optionen sei für die SVP-Nationalrätin und Ex-Bundesratskandidatin.

Erleichterung in den sozialen Medien

Auf Facebook reagieren ihre Unterstützerinnen und Unterstützer mit Erleichterung und Freude. «Ich habe keinen Moment daran geglaubt! Sie sind jung, Ihre Zeit für den Bundesrat wird kommen!», schreibt eine Internetnutzerin. «Eine Schlacht zu verlieren bedeutet nicht, den Krieg zu verlieren», fügte ein Unterstützer hinzu. «Lass all das hinter dir und bleib der wunderbare Mensch, der du bist!»

Zahlreiche Kommentatoren sind enttäuscht, dass die Genferin vom Ticket ausgeschlossen worden war.