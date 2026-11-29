Nationalrat Thomas Aeschi hat im Sommer ein BBC-Interview zur Nachhaltigkeitsinitiative abgebrochen. Er bestätigte den Vorfall gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Darum gehts SVP-Bundesratskandidat Thomas Aeschi brach im Sommer ein Interview mit der BBC-Reporterin ab

Aeschi sagt, die Reporterin habe ihn belehrt und der Lüge bezichtigt, darum brach er das Gespräch ab

Der Nationalrat brach auch eine Podiumsdiskussion an einer Luzerner Mittelschule ab, weil er sich benachteiligt fühlte

Gabriel Knupfer Redaktor News

SVP-Bundesratskandidat Thomas Aeschi (47) hat unter Druck die Nerven verloren. Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, brach der Zuger im Sommer ein Interview mit der BBC ab.

Im Gespräch ging es um die Nachhaltigkeitsinitiative, mit der die SVP die Bevölkerung der Schweiz auf unter 10 Millionen Menschen begrenzen wollte. Diese sorgte auch international für grosses Aufsehen. Doch die Fragen der britischen Reporterin wurden Aeschi zu viel. «Please stop recording», ist er noch auf dem Band zu hören.

«Hat mich der Lüge bezichtigt»

Der SVP-Nationalrat bestätigt das abgebrochene Interview. «Sie hat mich belehrt, wie die Sujets einer Kampagne auszusehen hätten, und mich der Lüge bezichtigt», sagt er. «Deshalb habe ich entschieden, das Gespräch abzubrechen», so Aeschi gegenüber der «NZZ am Sonntag». Die BBC hat den Podcast im Sommer online gestellt.

Es ist nicht der erste Eklat dieser Art. Schon an einem Podium einer Luzerner Mittelschule lief Aeschi davon, weil er sich bei der Redezeit benachteiligt fühlte. Auch eine Sitzung mit dem Fedpol nach dem Bundeshaus-Gerangel mit Polizisten soll er entnervt verlassen haben.