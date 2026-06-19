Jans: Nehmen Kritik an Asylstrategie ernst

Nun geht es noch Fragen zur Asylstrategie: Dort gab es Kritik aus dem Ständerat. Jans sagt, man nehme es ernst und «arbeite auf Hochtouren». Jans verweist aber auch auf einen Entscheid aus dem Nationalrat, der die Gemeinden zwingend einbinden wolle. Das laufe dem Entscheid des Ständerats entgegen.

Der Obwalder Regierungsrat Christoph Amstad springt Jans zur Seite und erklärt, es sei eine Strategie von Bund, Kantonen und Gemeinden. «Vieles im Asylsystem läuft sehr gut.» Dort wo es Verbesserungspotenzial gebe, sei man jetzt dran. «Wir wollen das auch möglichst schnell.» Aber: «Es braucht einfach noch etwas Zeit.» Doch auch Kantone und Gemeinden würden Druck machen.