Darum gehts
- Schutzstatus S für ukrainische Geflüchtete soll über März 2027 hinaus gelten
- Bundesrat erwägt Ausschluss wehrfähiger ukrainischer Männer, orientiert sich an EU-Diskussionen
- Kantone sollen ab 2027 Sozialhilfe für Schutzstatus S-Empfänger selbst bestimmen können
Jans: Nehmen Kritik an Asylstrategie ernst
Nun geht es noch Fragen zur Asylstrategie: Dort gab es Kritik aus dem Ständerat. Jans sagt, man nehme es ernst und «arbeite auf Hochtouren». Jans verweist aber auch auf einen Entscheid aus dem Nationalrat, der die Gemeinden zwingend einbinden wolle. Das laufe dem Entscheid des Ständerats entgegen.
Der Obwalder Regierungsrat Christoph Amstad springt Jans zur Seite und erklärt, es sei eine Strategie von Bund, Kantonen und Gemeinden. «Vieles im Asylsystem läuft sehr gut.» Dort wo es Verbesserungspotenzial gebe, sei man jetzt dran. «Wir wollen das auch möglichst schnell.» Aber: «Es braucht einfach noch etwas Zeit.» Doch auch Kantone und Gemeinden würden Druck machen.
Gibt es einen kantonalen Flickenteppich?
Christoph Amstad wird gefragt, ob bei den Sozialhilfenansätzen einen kantonalen Flickenteppich drohe. «Ich gehe davon aus, dass die meisten Kantone die Asylansätze nehmen.» Dieser sei nämlich gleich wie bei der vorläufigen Aufnahme. «Wir wollen hier keine Ungleichheiten.»
Jans: «Es geht nur um Neuankömmlinge»
Nun beginnt die Fragerunde: Jans wird gefragt, wie er es verantworten könne, junge Männer allenfalls an der Front sterben zu lassen. Der Bundesrat zieht in Erwägung ukrainische Männer im wehrfähigen Alter künftig vom Schutzstatus S auszuschliessen.
Es sei im Interesse der Schweiz, die gleiche Lösung wie die EU zu haben. Zudem dürften diese Männer schon jetzt die Ukraine nicht verlassen. «Es geht darum nur um Neuankömmlinge», sagt Jans. Wer schon im Land ist, darf bleibe. Zudem sei die genaue Ausgestaltung noch unklar, auch Ausnahmen seien möglich.
Integration laufe «sehr gut»
Amstad spricht nun über die Härtefallregel. «Integration lohnt sich, Arbeit lohnt sich, der Spracherwerb lohnt sich.» Wer eine Aufenthaltsbewilligung hat, könne mit einer Härtefallklausel die Befristung an den Schutzstatus lösen. «Hier geht es nicht um eine Sonderlösung, sondern um die bestehenden Regeln.» Wenn Personen sehr gut qualifiziert seien und Arbeitgeber Verantwortung übernehmen, soll das möglich sein. Bisher hätten aber nur rund 100 Personen davon profitiert.
Die Integration verlaufe «sehr gut», so Amstad. Die Fortschritte seien «nicht einfach vom Himmel gefallen.» Das Integrationsprogramm müsse also fortgeführt werden.
«Die Schutzbedürftigen aus der Ukraine werden noch länger bei uns bleiben», schliesst er. Somit ginge es darum, humane und finanzierbare Lösungen zu finden. Dafür müsse man pragmatisch vorgehen.
Obwalder Regierungsrat: «Die Mehrkosten belaufen sich nach ersten Berechnungen auf 300 Millionen Franken»
Jetzt spricht der Obwalder Regierungsrat Christoph Amstad. «Für die Kantone sind zwei Punkte von besonderer Bedeutung. Erstens die Sozialhilfe und zweitens die Härtefallregel.»
Ab März 2027 würden die ersten Betroffenen mehr Geld in der Sozialhilfe erklären. Der Status bleibe aber rückkehrorientiert – viele würden sich die Frage stellen, warum es einen Unterschied zu vorläufig Aufgenommen gäbe. Das Sparpaket würde die Kantone zudem vor grosse Herausforderungen stellen. «Die Mehrkosten belaufen sich nach ersten Berechnungen auf 300 Millionen Franken», so Amstad. «Es kann nicht sein, dass der Bund die Ansätze definiert und die Kantone bezahlen.»
Nun will der Bundesrat den Kantonen aber entgegenkommen, dafür sei er «dankbar». Schliesslich seien auch die Kosten in den Kantonen, zum Beispiel für Wohnen, unterschiedlich.
Entscheid bis Ende Sommer
Es sei wichtig, was auf europäischer Ebene passiert, betont Jans. Bis im Herbst soll die EU entscheiden, wie es mit dem Schutzstatus geht. Der Bund wolle nationale Alleingänge vermeiden. «Unsere europäischen Partner überlegen zurzeit eine Verlängerung des Schutzstatus.» «Gleichzeitig denke man über auch über Einschränkungen für Männer im wehrpflichtigen Alter nach.» Der Bundesrat werde bis Ende Sommer darüber Entscheiden, wie es mit dem Schutzstatus S weitergehe.
«Fast 50 Prozent haben einen Job gefunden»
Heute sei die Ausgangslage eine andere als 2022 und 2023. Damals hatte das SEM ein erstes Konzept zur Aufhebung des Schutzstatus veröffentlicht. Doch die Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende habe sich nicht erfüllt.
Viele Ukrainerinnen und Ukrainer seien seit bald fünf Jahren in der Schweiz, sprechen eine Sprache, gingen hier zur Schule und hätten sich integriert. «Fast 50 Prozent haben einen Job gefunden», sagt Jans. Er dankt den Kantonen und den Gemeinden für die Bemühungen.
Nach fünf Jahren in der Schweiz bekommen die Ukrainerinnen und Ukrainer eine Aufenthaltsbewilligung, gekoppelt an die Dauer des Schutzstatus. Somit bekommen die Betroffenen aber auch mehr Sozialhilfe – gleich viel wie die einheimische Bevölkerung. Das ist eine zusätzliche Belastung für die Kantone. Jans will hier den Kantonen mehr Spielraum geben: Die Kantone sollen ab März 2027 den Unterstützungsstandard im kantonalen Recht selbst festlegen.
Jans: «Der Krieg dauert aber an. Frieden ist nicht in Sicht» – Schutzstatus soll weitergeführt werden
Die Medienkonferenz mit Beat Jans beginnt. «Mehr als vier Jahre sind begannen, seit Russland die Ukraine überfallen hat.» Die Schweiz habe mit dem Schutzstatus S rasch gehandelt und den geflüchteten Personen Schutz geboten. «Der Krieg dauert aber an. Frieden ist nicht in Sicht.»
Der Bundesrat muss bald entscheiden, wie es mit dem Schutzstatus weitergeht, da dieser jeweils befristet ist. Die Weiterführung des Schutzstatus über den März 2027 hinaus, sei dadurch die «beste Lösung».
Medienkonferenz mit Justizminister Beat Jans
Um 15.15 Uhr beginnt die Medienkonferenz mit Justizminister Beat Jans zur Zukunft des Schutzstatus S.
Vor einigen Jahren hat das kaum jemand kommen sehen: In der Ukraine tobt der Krieg noch immer, eine Möglichkeit für Frieden scheint derzeit nicht in Sicht. Das betrifft auch Geflüchtete in der Schweiz – deshalb soll der Schutzstatus S auch über den März 2027 hinaus fortgeführt werden. So sieht es ein Konzept zur Zukunft des Schutzstatus vor. Der Bundesrat hat dieses am Freitag vorgestellt.
Der endgültige Entscheid dazu werde im Sommer fallen, heisst es in der Medienmitteilung. Am Freitag hat die Landesregierung vorerst die Konsultation zum Konzept eröffnet. Kantone, Kommunalverbände, Sozialpartner und weitere Akteure können nun Stellung nehmen.
Werden Männer im wehrfähigen Alter ausgeschlossen?
Ein politisch brisanter Punkt betrifft ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Der Bundesrat zieht in Erwägung, diese Gruppe künftig vom Schutzstatus S auszuschliessen. Hintergrund sind entsprechende Diskussionen in der Europäischen Union.
Die Schweiz habe sich bisher beim Schutzstatus S eng mit der EU abgestimmt und wolle das auch weiterhin tun. Das solle insbesondere die Sekundärmigration zwischen den europäischen Ländern verhindern.
Das Konzept «Zukunft Status S» dient als planerischer Leitfaden für Bund und Kantone. Damit bereite man sich auf drei mögliche Szenarien vor: erstens auf eine Weiterführung des Schutzstatus, zweitens auf eine vollständige Aufhebung im Fall eines stabilen Waffenstillstands und drittens auf einen Ausstieg aus dem Schutzstatus trotz anhaltendem Konflikt.
- Der Schutzstatus bleibt: Das erste Szenario sieht vor, dass der Schutzstatus für die Ukrainerinnen und Ukrainer bleibt, weil der Krieg weiterhin fortgesetzt wird. Zwischen den Herkunftsländern wird weiterhin unterschieden. Die grösste Herausforderung dabei: Nach fünf Jahren in der Schweiz gibt es eine Aufenthaltsbewilligung. Dieser Übergang dürfe die Verwaltung nicht überfordern.
- Aufhebung des Schutzstatus: Gibt es einen längeren Waffenstillstand oder dauerhaften Frieden, kann der Schutzstatus aufgehoben werden. Das Konzept sieht eine Übergangsfrist von sechs bis zwölf Monaten vor. 500 Franken Rückkehrhilfe pro Person soll es dazu geben. Wichtig sei die enge Zusammenarbeit mit der EU und der Ukraine, damit die Rückkehrer wiedereingegliedert werden können.
- Aufhebung des Schutzstatus – trotz Krieg: Die SVP fordert schon länger, dass der Schutzstatus ganz gestrichen werden soll, obwohl der Krieg noch läuft. Im Konzept – das von einer Fachgruppe verfasst wurde – sieht aber kaum Vorteile. «Eine Aufhebung des Schutzstatus S bei anhaltendem Konflikt würde nach heutigem Stand das Asylsystem ohne erkennbare Vorteile überlasten und massive Unsicherheiten bei den Betroffenen mit sich bringen.» Eine Aufhebung müsste in mehreren Phasen erfolgen – zuerst gibt es keinen Schutzstatus mehr für Neuankommende. Diese dürften dann aber ein Asylgesuch stellen. Im zweiten Schritt käme dann die Aufhebung für Personen, die schon in der Schweiz sind.
Egal, welches Szenario eintritt: Der Bundesrat dürfte sich eng am Vorgehen der EU orientieren.
Kantone erhalten mehr Macht bei der Sozialhilfe
Eine wichtige Änderung ab März 2027 hat der Bundesrat schon jetzt beschlossen: Der Bundesrat will den Kantonen mehr Spielraum bei der Sozialhilfe geben. Die Frage ist politisch brisant: Nach fünf Jahren erhalten Personen mit Schutzstatus S eine Aufenthaltsbewilligung B, die an den Status S gekoppelt ist. Damit erhalten sie eigentlich gleich viel Sozialhilfe wie Schweizer Bürger. Es geht um Hunderte Millionen Franken, die im kommenden März, fünf Jahre nach Kriegsbeginn, auf Kantone und Gemeinden zukommen.
Künftig sollen die Kantone nun aber selbst entscheiden, wie viel Sozialhilfe Personen mit Status S erhalten. Die rechtlichen Grundlagen dafür werden im Herbst 2026 in die Vernehmlassung geschickt.