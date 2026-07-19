Albert Rösti möchte neue Atomkraftwerke. Das setzt Stellen in der Schweiz aufs Spiel, warnt ein Professor der ZHAW.

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Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Energieminister Albert Rösti (58, SVP) will neue Atomkraftwerke in der Schweiz bauen. Dafür soll das vom Volk beschlossene Neubauverbot aufgehoben werden. Grüne, GLP, SP und Teile der Mitte wiederum wollen dies mit einem Referendum verhindern. Sie halten AKW für gefährlich – und zu kostspielig. Bislang hat Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62, FDP) noch keinen Plan vorgelegt, wie die neuen Reaktoren zu finanzieren wären.

Die AKW-kritische Schweizerische Energie-Stiftung hat bei Jürg Rohrer (64) eine Studie in Auftrag gegeben. Der Professor leitet an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) die Forschungsgruppe Erneuerbare Energien. Rohrer warnt vor Jobverlusten in der Schweiz. Bereits die Aufhebung des AKW-Neubauverbots könnte Tausende Arbeitsplätze in der Solar- und Baubranche gefährden – selbst dann, so die Autoren, wenn gar kein neuer Reaktor gebaut wird.