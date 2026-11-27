Der Kanton Bern hat für das kommende Jahr einen Budgetüberschuss von 269 Millionen Franken. Die Parteien sind sich nun uneinig, ob das Geld für Investitionen oder eine Steuersenkung eingesetzt werden soll. Auch unsere Community ist in der Sache geteilter Meinung.

Darum gehts Bern budgetiert 2027 einen Überschuss von 269 Millionen Franken

Die FDP will Steuersenkungen, SP und Grüne Investitionen

Leserumfrage: 68% für Steuersenkungen, 21% für Investitionen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der Kanton Bern hat zu viel Geld und weiss obendrein nicht, wohin damit. Ganze 269 Millionen Franken zu viel wurden für das Budget 2027 eingenommen. Zu dieser Situation kommt es nicht zum ersten Mal. 2025 hatte Bern bereits einen Überschuss von 873 Millionen Franken. Nun diskutieren die Parteien darüber, was mit den überschüssigen Geldern passieren soll.

Die FDP will, dass die stattliche Summe in Form einer Steuersenkung zurück ans Volk geht. SP und Grüne sind anderer Meinung. Sie möchten das Geld bei Brennpunkten wie der externen Kinderbetreuung, den Prämienverbilligungen, der Biodiversität, dem gemeinnützigen Wohnungsbau oder dem Schutz vor geschlechterspezifischer Gewalt investieren. Auch im Gesundheitssystem sehen sie Handlungsbedarf.

Um zu verhindern, dass vor allem Reiche profitieren, fordern SP und Grüne zudem eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer. In unserer Community gibt es ebenfalls klare Vorstellungen zu Berns Liquiditätsüberschuss.

Das würde die Community mit dem Geld machen

Wie eine Leserumfrage mit über 3500 Teilnehmern zeigt, sind ganze 68 Prozent klar davon überzeugt, der Kanton sollte mit den Millionen die Steuern für die Berner Bevölkerung senken.

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Auf der anderen Seite wollen 21 Prozent den Überschuss investieren. Sie sind der Ansicht, dass die Bevölkerung auf diese Art einen grösseren Nutzen hat. Die verbliebenen 11 Prozent enthalten sich, da sie nicht zur Berner Bevölkerung gehören. Die Frage um das grosse Geld löst auch in der Kommentarspalte eine hitzige Debatte aus.

Mehrheit will eine Steuersenkung

Eine Mehrheit der Leserinnen und Leser spricht sich für eine Steuerreduktion aus. Für Rolf Häne ist der Fall eindeutig: «Was für eine Frage. Gebt das Geld denen zurück, die zu viel bezahlt haben!» Auch Marcel Künzler fordert: «Der Kanton Bern soll endlich mal an seine Bürger denken und die Steuern senken.» Renate Mäder stimmt zu: «Es ist eine Ungerechtigkeit, dass man im Kanton Bern so viele Steuern zahlen muss. Mit diesen Geldern hat man die Möglichkeit, diese Steuerhölle zu beenden.»

In dieser Lesergruppe hagelt es zudem Kritik an SP und Grünen. Mark Grunder ist einer der Kritiker: «Egal, wie viele Gewinne oder Verluste der Kanton macht, manche fordern immer noch mehr Steuern.» Sven Falk schreibt ebenso: «Unnötige Steuerbeträge einfordern, um sie dann für irgendwelchen nicht budgetierten Schwachsinn auszugeben? Das ist doch Betrug am Steuerzahler!» Auch Wilhelm Berner ist sauer: «Tiefere Steuern für alle wären möglich, aber die wollen noch mehr Steuern. Wie gierig ist das denn?!»

Andere wollen das Geld einsetzen

Auf der Gegenseite gibt es viele, die bereits selbst über Investitionsmöglichkeiten nachgedacht haben. Marion Jost gehört dazu: «Ich finde, man sollte es investieren. Es gibt sicher Gebäude und Wohnungen, die eine Sanierung vertragen könnten. Auch bei den Krankenkassenprämien könnte man entlasten.» Julius Vogt will ähnliche Massnahmen sehen: «Wie wäre es, wenn man mit dem Geld endlich mal billigere Wohnungen bauen würde? Oder hat man das schon wieder vergessen?»

Adrien Zingg liefert weitere Vorschläge: «Der Kanton hat einige Baustellen, wo man das Geld gut gebrauchen könnte. In der Digitalisierung etwa. Die Erbschaftssteuer finde ich auch einen guten Ansatz von den linken Parteien.» Walter Buarotti fordert wiederum: «Steckt diese 269 Millionen in die AHV. Dort werden sie schliesslich dringend gebraucht.» Roland Malander kann nur zustimmen: «In die AHV damit! So könnt ihr die Bevölkerung wirklich entlasten.»