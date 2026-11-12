Die «Abstimmungs-Arena» zur AHV sorgt auch danach für Gesprächsstoff. Soll die arbeitende Bevölkerung länger arbeiten oder mehr bezahlen? In der Community prallen genau darüber die Ansichten aufeinander.

Darum gehts Baume-Schneider verteidigt in der Arena höhere MWST für die 13. AHV-Rente und warnt vor Lücken

Das Rentenalter spaltet die Community, einige wollen bis 67 arbeiten, andere mehr Schutz für Ältere

Bei der MWST gehen die Meinungen auseinander, Kritiker verlangen Sparen, Befürworter stimmen zu

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Wie soll die 13. AHV-Rente finanziert werden, ohne die nächste Generation übermässig zu belasten? Diese Frage sorgt in der «Abstimmungs-Arena» für heftige Wortgefechte. Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider verteidigt die geplante Mehrwertsteuererhöhung und warnt: «Wir laufen auf eine Wand zu, wenn wir jetzt nichts machen.» Gleichzeitig stellt sie die Arbeitgeber zur Rede und fragt, wo jene seien, die ältere Menschen einstellen würden.

Besonders umstritten ist eine mögliche Erhöhung des Rentenalters. Gewerkschafter Daniel Lampart wirft den Bürgerlichen vor, mit «strukturellen Massnahmen» eigentlich ein Rentenalter 67 zu meinen. FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher fordert hingegen eine Kombination verschiedener Reformen und verweist auf das schwedische Modell. SVP-Präsident Marcel Dettling kritisiert derweil, dass vor allem die Jungen für die Finanzierung aufkommen müssten.

Rentenalter spaltet die Community

Die Finanzierung der 13. AHV-Rente entfacht auch in der Blick-Community eine Grundsatzdebatte. Vor allem das Rentenalter kommt dabei zur Sprache. Für Leser Stefan Sandoz ist längeres Arbeiten offenbar das kleinere Übel: «Lieber arbeite ich bis 67, als dem Staat mehr und mehr Abgaben zu entrichten, welche die Links-Grünen dann wieder umverteilen wollen», schreibt er.

Leser Edi Rey sieht das anders. Solange ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt würden, sei ein höheres Rentenalter der falsche Ansatz: «Eine Diskussion über ein höheres Rentenalter ohne gleichzeitige Verbesserungen für ältere Arbeitnehmer ist daher vollkommen sinnlos.»

Lebensarbeitszeit statt fixer Altersgrenze?

Andere bringen alternative Modelle ins Spiel. Statt eines einheitlichen Rentenalters soll demnach entscheidend sein, wie viele Jahre jemand bereits gearbeitet hat und wann der Einstieg ins Berufsleben erfolgte. «Lebensarbeitszeit fände ich einen richtigen Ansatz der Gegner. Wer später berufstätig wird, soll länger arbeiten», schreibt Leser Beni Forster.

In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag von Leser Patrick Römer. Er verweist auf die Schwierigkeiten, mit über 50 Jahren noch eine Stelle zu finden, und plädiert ebenfalls für eine Lebensarbeitszeit: «Mit 50+ noch Stellen zu finden ist bereits nicht mehr einfach. Wenn, dann eine Lebensarbeitszeit einführen. Es gibt Menschen, die beginnen mit 16 zu arbeiten, andere mit 35.»

Mehrwertsteuer sorgt für Widerstand

Bei der Mehrwertsteuer gehen die Meinungen in der Blick-Community ebenfalls weit auseinander. Während einige Leserinnen und Leser die geplante Erhöhung als zusätzliche Belastung und falschen Umgang mit Steuergeldern kritisieren, halten andere sie für einen vertretbaren Weg, die 13. AHV-Rente langfristig zu finanzieren. Leser Rolf Michel lässt seinem Ärger freien Lauf und richtet einen deutlichen Appell an die Politik: «An unsere Landesregierung: Die MWST ist kein Selbstbedienungsladen!»

Auch Luca Zarilli hält die Argumente der Innenministerin für nicht überzeugend. «Baume-Schneider konnte nicht glaubhaft erklären, warum man jetzt die MWST erhöhen muss, obwohl damit nicht mal ein Drittel finanziert werden kann! Alles wollen sie vom Volk nehmen! Selber sparen und das Geld vom Bundesbudget gescheiter verteilen, z. B. auch für die AHV – Fehlanzeige! Ich stimme Nein!»

Gegenstimmen melden sich zu Wort

Doch die geplante Finanzierung erhält auch Rückhalt. Leser Peter Rösler fühlt sich nach der Arena sogar in seiner Haltung bestärkt und will der Vorlage zustimmen: «Nach dieser Arena werde ich ein Ja in die Urne legen. Frau Baume-Schneider war mit ihren Argumenten klar denen von Dettling und Stauffacher überlegen.»

Auch Alex Meienberg hält die Mehrwertsteuererhöhung für eine vergleichsweise geringe Belastung im Alltag und unterstützt sie deshalb: «Die 13. AHV wird nicht mehr zurückgenommen. Das wissen auch alle sieben Bundesräte. Ich selber habe für die MWST-Erhöhung gestimmt. Grund: Sie ist für alle marginal im Alltag.»