Steuern senken oder mehr investieren? Über die Verwendung des budgetierten Berner Überschusses von 269 Millionen Franken gehen die Meinungen auseinander. SP und Grüne fordern zudem neue Steuern auf Erbschaften und grosse Vermögen.

Darum gehts Das Budget des Kantons Bern weist für nächstes Jahr einen Überschuss von 269 Millionen Franken aus

Die FDP verlangt tiefere Steuern, SP und Grüne wollen in Betreuung und Biodiversität investieren

SP und Grüne fordern eine Erbschaftssteuer für Nachkommen und eine Vermögenssteuer für Superreiche

Janic Urech Redaktor Politik

Der Kanton Bern ist in einer Situation, von der andere nur träumen können. Das Budget für das nächste Jahr weist einen Überschuss von 269 Millionen Franken aus. 2025 hat der Kanton bereits 873 Millionen Franken Überschuss eingefahren. Nun gibt es Zoff darum, was man mit den Millionen anstellen soll.

Die FDP will die Steuern senken, SP und Grüne wollen mehr Investitionen und sogar noch mehr Steuern für neue Projekte. Denn die Linksparteien haben bereits Ideen, wohin der Überschuss fliessen soll.

Geld für Biodiversität und Kinderbetreuung

Investitionen seien nötig bei der externen Kinderbetreuung, bei den Prämienverbilligungen, in der Biodiversität, beim gemeinnützigen Wohnungsbau oder beim Schutz vor geschlechterspezifischer Gewalt, finden SP und Grüne. Zudem fordern sie beim Kantonspersonal einen Teuerungsausgleich und bei der Spitex eine Lohnerhöhung.

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Der FDP-Fraktionschef im Berner Grossen Rat, Carlos Reinhard (54), hat für diese Ideen kein Verständnis: «Von den Grünen und den Sozialisten wird immer suggeriert, der Kanton mache nichts. Das stimmt einfach nicht. Wir machen zum Beispiel viel für die Biodiversität, wir machen viel für Kinderstrukturen, und gerade in der Bildung zahlt der Kanton Bern, im Vergleich zu den anderen Kantonen, fast am meisten.» Er sieht das Problem an einem anderen Ort.

Zu viele Nice-to-haves

Der Kanton leiste sich zu viele Nice-to-haves: «Man will immer mehr den Staat ausbauen. Etwas einzustellen ist immer schwieriger, als etwas Neues einzuführen», und um diese Entwicklung zu unterbrechen, müssten zuerst die Steuern herunter, so Reinhard: «Ich glaube, wenn wir mal wieder eine vernünftige Steuerbelastung haben, macht man sich vielleicht wieder mehr Gedanken dazu, was man reduzieren kann.»

Für ihn führt kein Weg an tieferen Steuern vorbei: «Wenn die öffentliche Hand Überschüsse macht, dann nimmt sie einfach zu viel Steuern ein.» Damit nehme der Staat den Einwohnerinnen und Einwohnern zu viel Geld weg, «und das nicht nur den Reichen, sondern wirklich allen, die Steuern zahlen und der Gesellschaft eine Leistung erbringen».

Bezahlbare Prämien statt Steuersenkungen für Grosskonzerne

Auch auf linker Seite stelle man sich nicht partout gegen Steuersenkungen, sagt SP-Grossrätin Lena Allenspach (34): «Die SP hat die Steuersenkung in der letzten Steuergesetzrevision unterstützt, weil damit die Progression fairer wurde und gezielt tiefe und mittlere Einkommen entlastet werden.»

Die aktuellen Vorhaben würden jedoch am falschen Ort ansetzen: «Von den Steueranlagesenkungen, wie es die Bürgerlichen und die Regierung nun vorsehen, profitieren vor allem Reiche und ab 2028 auch Grosskonzerne.» Wer die Bevölkerung wirklich entlasten wolle, müsste für bezahlbare Prämien und Mieten sorgen, so Allenspach.

Neue Steuern für Erben und Superreiche

SP und Grüne wehren sich jedoch nicht nur gegen weniger Steuern, sie wollen sogar noch mehr. Sie fordern eine Erbschaftssteuer, die auch direkte Nachkommen betrifft, und eine Vermögenssteuer für Superreiche: «Die Mehreinnahmen durch eine zeitgemässe Erbschaftssteuer könnten für die steuerliche Entlastung von tiefen und mittleren Einkommen eingesetzt werden. Damit wird Arbeit stärker entlastet und Vermögen fairer besteuert.» Aktuell sind Erbschaften an direkte Nachkommen, also Kinder und Enkelkinder, im Kanton Bern, wie in den meisten Kantonen, steuerfrei.

SP und Grüne kritisieren, dass die Berner Regierung nur wegen des Drucks im Steuerwettbewerb mit den Steuern herunterwolle. Dabei könne der Kanton bei diesem Steuerwettbewerb nicht mithalten, sagt Lena Allenspach: «Bern ist ein vielfältiger Flächenkanton, und gerade deshalb braucht es einen starken Service Public in allen Regionen.»

Dass ausgerechnet Bern solche Überschüsse erzielt, überrascht. Der Kanton ist bekannt als einer der Kantone, die viel Geld aus dem nationalen Finanzausgleich beziehen. 1573 Franken pro Kopf erhalten die Berner von den anderen Kantonen. Damit gehört Bern zu den fünf Kantonen, die am meisten aus dem Geldtopf abschöpfen.

Im nationalen Finanzausgleich zahlen die ressourcenstarken Kantone wie Zürich, Zug oder Genf an die ressourcenschwächeren. Mitte der 2010er-Jahre gab es gar eine Kampagne, in welcher der Zürcher Löwe den faulen Berner Bären einen Hang hinaufzog. Die zahlenden Kantone dürften also auch misstrauisch auf das Überschussproblem der Berner schielen.