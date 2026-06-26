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Aargauer Regierungsrätin ist schwanger
Babypause für Martina Bircher

Die Aargauer Regierungsrätin Martina Bircher ist schwanger. Ende Jahr erwartet sie ihr zweites Kind und macht Babypause.
Publiziert: 09:03 Uhr
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Die Aargauer Regierungsrätin Martina Bircher wird im Dezember zum zweiten Mal Mutter.
Foto: Kim Niederhauser

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Martina Bircher (42, SVP) wird im Dezember zum zweiten Mal Mutter
  • Sie ist die erste Schweizer Regierungsrätin, die im Amt Mutter wird
  • Regierungsrat Dieter Egli (56, SP) übernimmt im Winter ihre Stellvertretung
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Lucien FluriCo-Ressortleiter Politik

Ende Jahr wird die Aargauer Regierungsrätin Martina Bircher (42, SVP) nicht in ihrem Büro anzutreffen sein. Der freudige Grund dafür: Bircher wird im Dezember zum zweiten Mal Mami. Das teilte die Aargauer Staatskanzlei am Donnerstag mit. Die Bildungsdirektorin trete gegen Ende des Jahres ihren Mutterschaftsurlaub an, heisst es in der Mitteilung.

Bircher ist bereits Mutter: Ihr Sohn James-Henry kam letzten Sommer in die erste Klasse. «Als Bildungsdirektorin finde ich es sehr bereichernd, die Schule auch aus dem Blickwinkel einer Mutter zu sehen», sagte Bircher damals zu Blick.

SP-Mann übernimmt

Die Jahresplanung in Birchers Departement werde angepasst, heisst es aus der Aargauer Staatskanzlei. Regierungsrat Dieter Egli (56, SP) übernimmt im Winter Birchers Stellvertretung.

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Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin (40) sorgte für Aufsehen, als sie im Amt Mutter wurde. Bircher dagegen dürfte die erste Schweizer Spitzenpolitikerin sein, die in einem Exekutivamt Mutter wird. Weniger selten ist das im Parlament: Im Herbst werden die Nationalrätinnen Katja Riem und Fabienne Stämpfli Mütter.

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