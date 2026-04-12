Dieser Bundesrat erreicht jetzt das AHV-Alter

Die Schweizer Landesregierung wird immer älter: Mit Ignazio Cassis erreicht am Montag der zweite amtierende Bundesrat das AHV-Alter. Derzeit ist sein Terminkalender noch voll – allerdings sorgen brisante Personalabgänge für Spekulationen um seinen Rücktrittstermin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ignazio Cassis feiert am 12. April seinen 65. Geburtstag

Trotz Pensionsalter bleibt Cassis als Aussenminister und OSZE-Vorsitzender aktiv

Ex-Bundesräte erhalten über CHF 230'000 Jahresrente nach dem Rücktritt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Céline Zahno Redaktorin Politik

Der 65. Geburtstag markiert einen Meilenstein im Leben der meisten Schweizer und Schweizerinnen. Sie erreichen damit das Pensionsalter, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Man hat mehr Zeit für die Familie, sucht sich ein neues Hobby – und einige entscheiden sich auch dafür, weiterzuarbeiten.

Am Montag erreicht Aussenminister Ignazio Cassis (64) nun diese Marke: Er feiert seinen 65. Geburtstag. Trotz des Erreichens des AHV-Alters ändert sich für den Tessiner FDP-Bundesrat vorerst wenig. Als OSZE-Vorsitzender und Verfechter des EU-Deals ist sein Terminkalender derzeit prall gefüllt.

Landesregierung wird älter

Neben Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66) ist Cassis damit das zweite Mitglied der Landesregierung im Pensionsalter. Für Bundesräte gelten keine klassischen Pensionierungsgrenzen oder Altersbeschränkungen. Der älteste Bundesrat, den die Schweiz je hatte, war Adolf Deucher (1831–1912). Der Thurgauer Arzt und FDP-Magistrat verstarb nach kurzer Krankheit mit 81 Jahren im Amt.

Die Schweizer Landesregierung ist nach Cassis' Geburtstag im Schnitt etwas über 62 Jahre alt – seit der Jahrtausendwende ist dies ein neuer Höchststand. Nicht wenige Bundesräte verlassen das Gremium kurz vor dem ordentlichen AHV-Eintrittsalter. So kürzlich auch Viola Amherd (63) – sie war bei ihrem Rücktritt 62 Jahre alt. «Auch viele Arbeitnehmerinnen gehen früher in Rente», sagte Amherd damals. «Nicht nur Bundesräte.»

Selbst wenn Bundesräte schliesslich in Rente gehen, sieht die Situation anders aus als jene des Durchschnittsbürgers. Sobald Cassis zurücktritt, profitiert er von der grosszügigen Altersvorsorge für Magistratspersonen. Nach dem Rücktritt erhalten sie die Hälfte ihres Jahresgehalts. Bei rund 470'000 Franken plus Spesen macht das eine Rente von über 230'000 Franken. Dieses erhalten sie jedoch nur, falls sie nach ihrem Rücktritt keiner anderen lukrativen Tätigkeit nachgehen.

Gerüchte um Rücktritt

Wann und wie ein Bundesrat abtritt, zählt zu den bestgehüteten Geheimnissen eines Bundesrats. Dennoch brodelt derzeit die Gerüchteküche um Cassis' Rücktritt – allerdings nicht wegen seines Alters, sondern wegen einiger Personalentscheide, die zu reden geben.

Mit Markus Seiler (57) verlässt Cassis’ engster Stratege demnächst das Schiff. Der langjährige Generalsekretär, zuvor Chef des Nachrichtendienstes, geht im Dezember als Botschafter nach Kanada. Weiter soll Cassis' diplomatischer Berater Cédric Stucky (40) offenbar ab Mitte 2028 Botschafter in Singapur werden. So erzählen es Parlamentarier, wie Blick kürzlich berichtete. Es wird gemunkelt, dass Cassis Ende 2027 oder Mitte 2028 abtreten könnte.