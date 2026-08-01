Sie wurde belächelt und machte dies zu ihrem Markenzeichen. Heute gehört Verona Pooth zu den bekanntesten Namen der deutschen Showszene. Die TV-Frau spricht über ihre Anfänge, auf den «Blubb» und ihren aktuellen Fernsehjob.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verona Pooth moderiert ab 3. August die zweite Staffel «Villa der Versuchung» auf Sat.1

Die Realityshow lockt mit 250'000 Euro Gewinn, Luxus kostet extra

Pooth lebt seit 2025 in Dubai und führt eine Fernbeziehung mit Franjo Pooth

Michel Imhof Teamlead People

Sie startete als Model, wurde Musikerin, Moderatorin und internationales Werbegesicht. Sie wurde belächelt und als «Dummchen» abgestempelt. Doch über 30 Jahre nach ihren Anfängen gehört Verona Pooth (58) zu den grossen Namen des deutschsprachigen Showbusiness.

«Ich schaue mit einem Lächeln auf meine Anfänge zurück. Ich war mutig, jung und wurde immer unterschätzt. Das war eine tolle Zeit», sagt Verona Pooth. «Im Nachhinein war genau das wahrscheinlich mein grösster Vorteil.»

«Wann macht er denn endlich ‹Blubb›?»

Pooth erhielt mit ihrer Art und ihrer hohen Stimme grosse Aufmerksamkeit und wurde als Gesicht für Firmen attraktiv. Slogans wie «Wann macht er denn endlich ‹Blubb›?» und «Da werden Sie geholfen» machten sie zur Werbeikone. Peinlich sei ihr nichts aus dieser Zeit. Und sie bereue nichts. «Ich habe früh gelernt, über mich selbst zu lachen. Und nie etwas gemacht, was ich nicht wollte.»

Ihr Rezept zum Erfolg: «Ich arbeite viel, nehme meinen Job ernst – aber mich selbst nicht immer. Humor öffnet oft Türen, die mit Ellenbogen verschlossen bleiben.»

Sie war die Stimme von «Ritmo de la Noche»

Geboren wurde Verona Pooth als Verona Feldbusch 1968 in La Paz als Tochter eines Deutschen und einer Bolivianerin. 1990 sorgte sie mit der Band Chocolate und «Ritmo de la Noche» für einen Hit, drei Jahre später wurde sie Miss Hamburg, Miss Germany, Miss Intercontinental und zwei weitere Jahre später Miss American Dream.

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Von 1996 bis 1999 moderierte sie die RTL-Zwei-Erotikshow «Peep!». Für Aufsehen sorgte ihre Kurzehe mit Pop-Titan Dieter Bohlen (72). Am 13. Mai 1996 fand die Hochzeit in Las Vegas (USA) statt, nach vier Wochen waren sie bereits getrennt.

Dunkle Zeiten wegen Firmenkonkurs ihres Ehemannes

2000 kam sie mit dem Unternehmer Franjo Pooth (57) zusammen, drei Jahre später brachte sie ihren ersten gemeinsamen Sohn San Diego (22) zur Welt. 2004 gaben sie sich das Jawort. 2011 folgte der zweite Spross, Rocco Ernesto (14).

Doch es gab auch dunkle Zeiten. Ehemann Franjo musste 2008 mit seiner MP3-Player-Firma Maxfield Konkurs anmelden und zeigte sich wegen Steuerhinterziehung an. Die Gläubiger blieben auf über 17 Millionen Euro sitzen.

Sohn San Diego startet durch

Die Negativschlagzeilen von Franjo Pooth hatten auch Auswirkungen auf die Karriere von Verona Pooth. RTL 2 legte die Zusammenarbeit 2008 auf Eis, es wurde stiller um sie. Unterkriegen liess sie sich nicht.

Mittlerweile macht Verona Pooth anderweitig mit ihrer Familie Schlagzeilen. Sohn San Diego zählt auf Instagram 127'000 Follower, ist als Model unterwegs und gewann 2025 die RTL-Show «Let's Dance». «Ich werde sehr oft auf meine Familie angesprochen», erzählt Pooth. «Viele Menschen begleiten meinen Weg seit Jahrzehnten und freuen sich heute genauso über den Erfolg meines grössten Sohnes wie über meine eigenen Projekte. Das macht mich stolz.»

0:20 Mit Verona Pooth: Das ist der Trailer zu «Villa der Versuchung»

Seit 2025 moderiert sie Realityshow

Auch selber feierte die Moderatorin 2025 eine grosse TV-Rückkehr: Mit «Villa der Versuchung» moderierte sie erstmals eine Realityshow zur besten Sendezeit: «Bei der Anfrage habe ich nicht lange gezögert», sagt Pooth. «Ich wollte nur wissen: Ist das Format intelligent? Und muss ich dafür nicht selbst in die Villa ziehen?»

Das Konzept der Show, deren neue Staffel am Montag startet: Eine Gruppe Prominenter zieht in eine Villa. Es winken 250'000 Euro Gewinn. Der Haken: Jeglicher Luxus kostet extra. Eine Zigarette 150 Euro, die Flasche Prosecco 600 Euro. Sogar normale Betten sind nicht gratis. Zoff ist vorprogrammiert.

«Das finde ich fast spannender als jedes Liebeschaos»

«Diese Show zeigt, dass gute Unterhaltung auch ohne Sex oder Beziehungsstress funktioniert», meint Pooth. «Hier geht es um Versuchung, Charakter und darum, wie Menschen sich kontrollieren können – oder eben nicht. Das finde ich fast spannender als jedes Liebeschaos.»

In welcher Realitysendung Pooth selber mitmachen würde? «In gar keiner», meint sie. «Ich wäre wahrscheinlich viel zu ungeduldig – würde nach zwei Tagen anfangen, den Kandidaten Tipps zu geben oder die Regie fragen, wann wir endlich weitermachen. Da bin ich als Moderatorin besser aufgehoben.»

Sie lebt in Dubai und führt Fernbeziehung

Pooth lebt seit letztem Jahr in Dubai und führt mit Ehemann Franjo eine Fernbeziehung. «Ich liebe neue Herausforderungen und glaube, dass man nie aufhören sollte, sich weiterzuentwickeln», sagt sie über ihre Zukunft.

Ihr Erfolg gibt der TV-Frau recht. Fast 30 Jahre nach ihrer Spinatwerbung wird sie darauf angesprochen. «Der ‹Blubb› verfolgt mich tatsächlich bis heute – und ich glaube, der geht irgendwann gemeinsam mit mir in Rente. Aber wissen Sie was? Es gibt deutlich Schlimmeres, als mit einem Lächeln erkannt zu werden.»

«Die Villa der Versuchung» läuft ab 3. August um 20.15 Uhr wöchentlich auf Sat.1 und auf dem Streamingdienst Joyn.