Annika Kärsten-Hoenig wird aus Geldnot zum Reality-Star

In der Reality-Show «Villa der Versuchung» wird auch Heinz Hoenigs Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig zu sehen sein. In einem neuen Interview spricht sie unter anderem offen darüber, wie ihr Mann reagiert hat und warum die Teilnahme wichtig für sie war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Annika Kärsten-Hoenig (41) ist ab 3. August 2026 bei «Villa der Versuchung»

Einnahmen dringend nötig: Heinz Hoenig verbrachte 143 Tage auf Intensivstation

Gewinn bis 250'000 CHF möglich, Moderation durch Verona Pooth auf Sat.1

Anfang August startet die zweite Staffel der Sat.1-Show «Villa der Versuchung» im TV. Diesmal ist auch Annika Kärsten-Hoenig (41) mit dabei. Die Ehefrau des deutschen Schauspielstars Heinz Hoenig (74) spricht mit dem Magazin «Bunte» unter anderem darüber, was ihr Mann von ihrer Teilnahme hält. Auch kommt zur Sprache, warum diese nicht nur für sie, sondern für die Familie wichtig war.

Offen, wie man es sonst selten sieht, erzählt Kärsten-Hoenig, dass die schwierige gesundheitliche Lage ihres Ehemanns die finanziellen Reserven aufgebraucht hat. Im Mai 2024 war er ins Spital eingeliefert worden, musste an der Speiseröhre operiert werden und lag zeitweise im künstlichen Koma. Mehrere riskante Eingriffe retteten Hoenig das Leben, er konnte das Spital jedoch erst nach Monaten wieder verlassen.

Den Gewinn aus der Show könnte die Familie also gut gebrauchen, erzählt Kärsten-Hoenig. «Trotz der wunderbaren Spenden und der finanziellen Unterstützung von Freunden und Fans von Heinz waren unsere Reserven total aufgebraucht», erklärte sie. Da sie die Zeit überbrücken mussten, in der Hoenig keine Krankenversicherung hatte, habe sie auch auf ihre Altersvorsorge zurückgreifen müssen.

«Und ich bin ganz ehrlich: Natürlich geht es ums Geld verdienen. Deswegen bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen», sagt sie.

Heinz Hoenig warnt und unterstützt

Der Schauspieler war vor seiner Zeit im Spital selbst im «Dschungelcamp» und hat seine Ehefrau daher gewarnt: «Anni, pass auf, das und das kann auf dich zukommen. Du musst damit rechnen, dass dir eine riesige Hasswelle entgegenschlägt», habe er gesagt. Hoenig habe gefragt, ob seiner Frau dies bewusst sei und ob sie es aushalten könne. Gleichzeitig habe er versichert: «Aber egal welche Entscheidung du triffst, ich stehe absolut hinter dir!»

Für die Zeit während des Drehs zu dem Reality-Format habe sich laut Kärsten-Hoenig eine gute Freundin um ihren Mann und die beiden kleinen Söhne des Paares gekümmert. Diese sei drei Wochen lang bei den Hoenigs eingezogen und von Kärsten-Hoenig «eingearbeitet» worden. Schliesslich musste ihre Freundin beispielsweise wissen, welche Medikamente der Schauspieler bekommt oder auch wie das mit der künstlichen Ernährung von ihm läuft.

Die zweite Staffel von «Villa der Versuchung» feiert am 3. August 2026 um 20.15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn ihren Auftakt. Als Moderatorin wird wieder Verona Pooth (58) die Teilnehmer begrüssen. Mit dabei sind Promis, die in dem Format bis zu 250'000 Euro gewinnen können. Dabei müssen sie auf Luxus verzichten. Zwar können sie der Versuchung nachgeben, dann wird aber ein Betrag von der möglichen Gewinnsumme abgezogen. Neben Kärsten-Hoenig sind unter anderem Jenny Elvers (54), Thorsten Legat (57), Tatjana Gsell (55) und Nicolas Puschmann (35) in den neuen Folgen zu sehen.