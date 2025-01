1/5 2024 war ein schwieriges Jahr für Heinz Hoenig und seine Frau Annika. Foto: Instagram

Auf einen Blick Heinz Hoenig verbrachte Monate im Krankenhaus und kämpfte um sein Leben

Hoenig und Ehefrau betonen ihre Liebe und Kraft durch ihre Kinder

SpotOn Die People-Agentur

Das Jahr 2024 war für Schauspielstar Heinz Hoenig (73) und seine Ehefrau, Annika Kärsten-Hoenig (39), ein äusserst schwieriges. Mehrere Monate musste er im Krankenhaus verbringen, bevor er im September nach Hause zurückkehren konnte.

Wie schwierig diese Zeit für das Paar, das zwei kleine Söhne hat, wirklich war, deutet es im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung an.

Heinz Hoenigs Mutter hat ihm das Weinen beigebracht

«Die Kinder sind eine Kraftquelle. Sie haben mich lieb. Alles andere spielt keine Rolle», habe der Schauspieler demnach erklärt. Mehrfach seien Hoenig während des Gesprächs die Tränen gekommen, heisst es. Doch das sei für ihn kein Problem: «Meine Mutter hat mir als Junge das Weinen beigebracht. Sie hat immer gesagt: ‹Du brauchst keine Angst haben, du darfst weinen.›»

Heinz Hoenig und seine Frau Annika sagten sich «bestimmt zehnmal am Tag, wie sehr wir uns lieben», meint Kärsten-Hoenig. «Elf Mal!», erwidert er. «Meine Frau ist das Beste, was mir passieren konnte. Wir haben nie darüber geredet, dass es schiefgehen könnte. Auch nicht über den Tod. Das will ich auch gar nicht. Ich kann Annika und die Kinder nicht alleine lassen.»

Annika Kärsten-Hoenig wollte «Heinzi wieder lebend mit nach Hause nehmen»

Kärsten-Hoenig erinnert sich auch an das schwierige 2024 zurück: «Ich weiss noch, im Sommer in Berlin, als Heinz vor der ersten OP im Koma lag. Damals haben mir alle Ärzte zum Ausdruck gebracht, wie chancenlos seine Situation ist.» Selbst ein Palliativ-Team sei hinzugezogen worden. Da sie selbst lange Sterbebegleitung gemacht habe, wisse sie, «was das bedeutet». Sie wollte aber nichts davon hören. «Mit euch rede ich nicht», habe sie gesagt. «Ich habe die allerhöchste Achtung vor euch, aber ich weiss, dass es noch nicht so weit ist.» Sie sei sich sicher gewesen, dass sie ihren «Heinzi wieder lebend mit nach Hause nehmen» werde.

Die Tageszeitung hat den Schauspieler und seine Ehefrau bereits vor dem Jahreswechsel getroffen. In einem anderen Artikel wurde kürzlich berichtet, dass immer noch eine Operation an der Aorta bei Hoenig aussteht. Die OP sei für 2025 geplant, ein genauer Termin wurde aber noch nicht genannt. «Ich fühle mich gut. Eigentlich so gut wie früher. Mit Aorta und herzkrank, das will ich jetzt nicht hören», sagte der Star. Das Kranksein beginne ihm zufolge im Kopf.

Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig sind seit 2019 verheiratet, ihre Söhne sind 2020 und 2022 zur Welt gekommen. Seit Jahrzehnten ist Hoenig als Schauspieler tätig. Berühmt wurde er insbesondere durch Wolfang Petersens (1941-2022) «Das Boot» Anfang der 1980er. Es folgten unter anderem Rollen in Produktionen wie «Der König von St. Pauli» und «Der Schattenmann».