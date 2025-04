Heinz Hoenig tanzt mit seiner Frau im Wald

1/4 Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig haben die schlimmen Monate hinter sich gelassen. Foto: Getty Images

Heinz Hoenig (73) und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) blicken auf schwierige Monate zurück – und zeigen gleichzeitig, wie gut es dem schwer erkrankten Schauspieler offenbar wieder geht. Auf Instagram teilten sie einen Clip, in dem das Paar im Wald zu sehen ist und zeitweise gemeinsam tanzt.

Dazu heisst es in dem Beitrag: «Heute vor einem Jahr war plötzlich nichts mehr, wie es war. Es folgten 144 Tage Intensivstation, Koma, Operationen und zwei Herzstillstände. Dank wundervoller Ärzte, Schwestern und Pflegern wurde dir das Leben gerettet.» Annika Kärsten-Hoenig fügt hinzu: «Fremde Menschen nahmen Anteil, haben uns unterstützt und vieles möglich gemacht, was sonst unmöglich gewesen wäre. Worte könnten gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir jedem Einzelnen dafür sind. Ohne euch wäre alles nichts!»

«Wir werden weiterhin tanzen, leben, lachen und lieben»

Die 40-Jährige erklärt weiter: «Und dann gab es da auch noch die anderen. Die, die nicht daran geglaubt haben, Unwahrheiten behaupteten und uns sogar das Schlimmste wünschten...» Hier sei die «Antwort auf alles!», so Kärsten-Hoenig: «Wir werden weiterhin tanzen, leben, lachen und lieben! So wie in dem Song, den ich Heinz geschrieben habe!» Mit dem Liebeslied an Hoenig von seiner Ehefrau ist der Instagram-Clip untermalt.

Heinz Hoenig musste im Frühjahr 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten zudem seine Speiseröhre geschädigt. Nach einer langen Zeit auf der Intensivstation – inklusive OPs, Koma und Reanimation – holte Annika Kärsten-Hoenig ihren Ehemann nach Hause und pflegte ihn seitdem dort.

Ende März haben Heinz Hoenig und seine Ehefrau dann zum zweiten Mal ihre Liebe besiegelt. Die beiden heirateten auf der Nordseeinsel Sylt erneut. Laut RTL plante Annika Kärsten-Hoenig die zweite Hochzeit als Überraschung für ihren Ehemann. Sie schlüpfte demnach auch erneut in ihr Hochzeitskleid von 2019.