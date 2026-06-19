Verona Pooth und ihre Familie haben Deutschland verlassen und leben jetzt in Dubai. Auf Instagram zeigt die 54-Jährige, wie sehr ihr der Abschied aus Meerbusch ans Herz geht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verona Pooth und Familie sind 2025 endgültig nach Dubai ausgewandert

Villa in Deutschland für fünf Millionen Euro verkauft, emotionaler Abschied

Dubai überzeugt mit hoher Sicherheit und erstklassigem Service für Pooths

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Verona Pooth (58) hat ihre Zelte in Deutschland endgültig abgebrochen. Die TV-Ikone und ihre Familie sind 2025 nach Dubai ausgewandert. Der Abschied fiel der 58-Jährigen schwer. Auf Instagram teilt sie ihre damaligen Emotionen: «Natürlich war ich richtig, richtig traurig», sagt sie in einer Story. Mit Tränen in den Augen fügt sie hinzu: «Mir sind nicht nur Tränen gekommen, das war schon eine Herzensgeschichte. Ein Stück von meinem Herz ging verloren in diesem Moment.»

Nicht nur Verona, auch ihren Ehemann Franjo (56) habe der Abschied von Deutschland emotional mitgenommen, wie sie weiter verriet. Für die beiden gemeinsamen Söhne, Diego und Rocco, sei der Umzug jedoch einfacher gewesen. «Diego war durch seinen Auslandsaufenthalt in den USA und sein Studium in Berlin schon länger weg. Und Rocco ist einfach schon gut in Dubai angekommen», erklärte Pooth.

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Luxusvilla verkauft

Bereits seit 2025 lebt die Familie hauptsächlich in der glitzernden Metropole am Persischen Golf, kehrte aber zwischenzeitlich aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten nach Deutschland zurück. Nun steht fest: Dubai ist die neue Heimat der Pooths. Ihre luxuriöse Villa in Meerbusch bei Düsseldorf, die auf fünf Millionen Euro geschätzt wurde, hat die Familie inzwischen verkauft.

Über die Gründe für den Umzug spricht die Moderatorin offen. Der Golfstaat biete für sie und ihre Familie viele Vorteile, wie sie gegenüber dem «Bunte»-Magazin erklärte: «Die Sicherheit ist enorm hoch, die Stadt ist ein Dienstleistungsparadies. Der Service verdient eine Eins mit Sternchen. Ausserdem geniesse ich hier die Anonymität, darüber bin ich auch ganz froh.»