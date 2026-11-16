Warum gab ihre Mutter sie weg? Diese Frage begleitete Livia aus dem St. Galler Rheintal seit Jahren. Nun hat die 28-Jährige in Mexiko ihre leibliche Mutter getroffen.

Darum gehts Livia aus dem St. Galler Rheintal suchte jahrelang nach ihrer leiblichen Mutter in Mexiko

Das SRF-Team von «Happy Day» spürte die Mutter auf und begleitete Livia nach Aculco in Mexiko

Mit Blick sprechen Livia und Nik Hartmann über die emotionale Reise

Michel Imhof Teamlead People

Die Geschichte von Livia (28) rührte letzte Woche Hunderttausende zu Tränen. Die St. Gallerin wurde als Baby zur Adoption freigegeben – und fand mithilfe der SRF-Sendung «Happy Day» ihr leibliches Mami in Mexiko.

Livia wuchs bei ihren Adoptiveltern im St. Galler Rheintal auf. Diese machten nie ein Geheimnis aus der Adoption. Als Teenager wollte Livia schliesslich mehr über ihre Wurzeln wissen.

Reise führte Livia nach Aculco

Mit ihren Adoptiveltern begann sie, ihre Mama zu suchen. Erfolglos. Auch ihr Ehemann hatte es auch auf eigene Faust versucht, doch auch dies brachte keine neuen Erkenntnisse.

Die Ungewissheit liess Livia nicht los. Ihr Mann meldete sie deshalb bei «Happy Day» an. Das SRF-Team spürte die Mutter mithilfe einer in Mexiko stationierten Journalistin auf – und für die St. Gallerin begann die emotionalste Reise ihres Lebens. Gemeinsam mit Moderator Nik Hartmann (54) flog sie nach Mexiko-Stadt und reiste weiter ins drei Stunden entfernte Aculco.

Im Vorgespräch mit Nik Hartmann erzählte die Mutter von Livia: «Ich wurde früh Witwe und war alleine mit sieben Kindern und hatte kein Geld. Ich verliebte mich in einen verheirateten Mann und hoffte, dass er mich unterstützt, wie er es versprach. Dann wurde ich mit Livia schwanger. Niemand wusste davon. Und dieser Mann liess mich komplett fallen.»

Der einzige Weg für die Frau, die anonym bleiben möchte, war, ihr Kind zur Adoption freizugeben. «Es fiel mir so schwer», sagte sie. «Ich war angewiesen auf die Familie meines verstorbenen Mannes. Wenn sie von Livia gewusst hätte, hätte sie sich von mir abgewendet und mich aus dem Haus verstossen. Das konnte ich nicht riskieren.» Das Gespräch wurde zu ihrer Sicherheit an einem neutralen Ort geführt.

«Entschuldigung, vergib mir»

Livia durfte das Interview vorab sichten und danach ihre Mutter treffen. Bei Sonnenschein fielen sich Mutter und Tochter auf einer grünen Wiese in die Arme. «Entschuldigung. Vergib mir», sagt die Mutter unter Tränen. Livia: «Ich war nie böse auf dich. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir ein besseres Leben geben wolltest, und habe immer an dich gedacht.»

Auch die Mutter hat viel an ihre Tochter gedacht. «Sie haben dich direkt mitgenommen, als ich dich geboren habe. Ich habe nicht einmal dein Gesicht gesehen», erklärt sie. «Sie haben dich sehr weit weggebracht. Ich bin sehr froh, hattest du es gut bei deinen Adoptiveltern.»

«War wirklich beeindruckend»

«Als sie sich zum ersten Mal sahen und die Mutter mit einer kleinen Schulterbewegung zur Umarmung ausholte, musste ich kurz meine Tränen zurückhalten», erzählt Nik Hartmann. «Es war eine wunderschöne Reise. Wir haben die Mutter gefunden und konnten mit einer glücklichen Livia zurückfliegen. Am Flughafen wartete ihre Schweizer Familie. Diesen Zusammenhalt zu sehen und spüren, war wirklich beeindruckend.»

Livia selbst schaut mit einem lachenden und weinenden Auge auf die Reise zurück. «Weinend, weil es ein einmaliger Moment war. Lachend, weil mein Herzenswunsch in Erfüllung ging», sagt sie. «Mein Leben hat sich im positiven Sinne verändert, da ich einen sehr wichtigen Menschen neu in meinem Leben habe. Die offenen Fragen und die Ungewissheit sind nun geklärt, und ich kann besser damit umgehen.» Mit ihrer leiblichen Mutter schreibt sie seit dem Kennenlernen regelmässig.

Livia fand Antworten auf ihre Fragen

Die Szenen sah Livia im TV-Studio zum ersten Mal – und schaute sie sich danach noch mehrmals an. Sie sagt: «Ich habe durch die Reise verstanden, dass meine Mutter wirklich nur das Beste für mich wollte. Eine gute Zukunft und Bildung. Und dass ich sehr dankbar sein kann, dass ich hier leben darf.»