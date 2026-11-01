Seit Oktober 2022 wohnen Alessia Wachter-Carosella (40) und Marco Wachter (33) in ihrem eigenen Haus in Mels SG. Seither bauen sie ihr altes Haus um und leben mit ihren beiden Jungs auf einer Baustelle.

Darum gehts Familie Wachter renoviert seit 2022 ihr Haus von 1887 in Mels SG

Mehr Platz dank neuem Anbau und Öffnen von kleinen Räumen

Fertigstellung für 2027 geplant

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Schon Marco Wachters Vater Othmar Wachter ist im alten Haus an idyllischer Lage in Mels SG aufgewachsen. Sohn Marco konnte das Einfamilienhaus mit Wald und Wiesen 2022 erwerben und lebt seither mit Ehefrau Alessia und inzwischen zwei Söhnen, Santiago (5) und Santino (3), wieder dort, wo er selber schon gross geworden ist. «Für Kinder ist hier ein traumhafter Ort, um aufzuwachsen», schwärmt auch Alessia Wachter-Carosella, die aus der Stadt St. Gallen für die Liebe nach Mels gezogen ist.

Umbauarbeiten mit Kleinkindern

Das junge Paar hat sich am letzten Tag von Alessias Studium für Innenarchitektur an der Höheren Fachschule in Sargans kennengelernt, als der gelernte Schreiner Marco Wachter bei der Präsentation der Abschlussarbeiten vor Ort war. Die gemeinsame Leidenschaft am Bauen und Einrichten war damals der Grundstein für die Liebe. Daraus entstand eine Familie, die das Abenteuer Hausumbau in Eigenregie gemeinsam step by step seit vier Jahren umsetzt und mit ihren zwei kleinen Kindern auf der Baustelle wohnt. «Santino kennt gar nichts anderes als das Leben auf der Baustelle. Er wurde geboren, als wir schon hier lebten», sagt die Mutter lachend. Zudem sei es für die beiden Buben das Grösste, wenn Bagger oder Kran beim Hausumbau im Einsatz seien. «Wir haben die Kinder, wo möglich, auch bei einigen Arbeiten mit einbezogen», sagt der Familienvater.

Von Planung bis und mit Ausführung alles in Eigenregie

Den grössten Teil ihrer Bauarbeiten haben Wachters bereits hinter sich. Bis Ende Jahr soll das Gerüst an ihrem Haus verschwinden. Das neue Gästebad sollte ebenfalls im neuen Jahr fertig sein, genauso wie das Treppenhaus und die noch teilweise unverputzten Decken, wie in der Küche, und einige Umgebungsarbeiten.

Skizzen und das Design für sein Traumhaus im ländlichen Mels hat das Ehepaar selber erstellt und fast alles auch selber umgesetzt. Das Grundkonstrukt des Gebäudes ist geblieben, ergänzt mit einem neuen Anbau, wo vorher ein alter Schopf war. Im Anbau im Erdgeschoss ist ein praktischer und geräumiger Hauswirtschaftsraum entstanden, im Obergeschoss des Anbaus ist das neue, grosszügige und geschmackvolle Badezimmer. Der gesamte neu erstellte Anbau verfügt über Bodenheizung.

Hell, offen und ganz viel Holz

«Erbaut wurde das Haus vermutlich 1887. Eine Inschrift haben wir bei den Umbauarbeiten in einem Balken gefunden», sagt Marco Wachter. Aus dem Sechzimmerhaus, in welchem Marco Wachter mit seinen Geschwistern aufgewachsen ist, wurde durch den Umbau ein Einfamilienhaus mit vier Zimmern und vergrössertem, offenem Wohn- und Essbereich mit moderner Wohnküche.

Ein Highlight im Wohnzimmer ist das neue Panoramafenster mit Aussicht ins Grüne. «Das Herzstück in unserem Haus ist der Kachelofen, der 1971 erneuert wurde. Wir heizen im Winter auch mit Holz», sagt Alessia Wachter-Carosella. Bis auf Küche und Bad sind auch alle neuen Bodenbeläge aus Holz.

Der Werkstoff Holz dominiert selbstredend im Haus des inzwischen selbständigen Schreiners und der Innenarchitektin. Bis hin zu Möbeln – wie beispielsweise in Küche und Bad oder im Wohnzimmer unter dem Panoramafenster ein raffiniertes Möbel mit Sitzgelegenheit und Stauraum – wurde alles vom Schreiner in seiner Werkstatt neu angefertigt oder Altes von Ehefrau Alessia aufgefrischt. «Wir wollten es im Haus heller und offener haben. Darum wurde das dunkle Holz weiss gestrichen», sagt sie.

Zusammenspiel von Alt und Neu

Sämtliche Fenster im alten Haus sind neu, wie auch die Fassade mit der neuen Isolation sowie die Leitungen für Wasser und Strom. Neu hat die Familie auch einen Carport erstellt. «Das passt besser ins Ortsbild als eine Garage», findet Marco Wachter. Um Kosten zu sparen, werden bei Wachters die alten, intakten Dachziegel nur gereinigt. Im Innenbereich wurden verborgene, ursprüngliche Strickwände vom Ehepaar wieder freigelegt und auch alte Deckenbalken verblieben bei der Modernisierung bewusst. «Die Seele des alten Hauses wollten wir unbedingt bewahren. Wir wollten ein Zusammenspiel von Alt und Neu in hoher Qualität», sagt Alessia Wachter-Carosella, die im Nebenerwerb als selbständige Innenarchitektin tätig ist.

Herausforderungen und Zwischenbilanz

Wenn das Ehepaar über seinen langjährigen und aufwendigen Hausumbau erzählt, klingt alles ziemlich einfach und problemlos. Das war es aber keineswegs. An Dreck und Staub im Haus habe es sich schneller gewöhnt als gedacht. In der Zeit, als Marco noch voll angestellt und in der freien Zeit am eigenen Bau tätig war, sowie die erste Zeit nach der Geburt des zweiten Kindes, seien sie ein paarmal an ihre Grenzen gekommen, ist sich das Paar einig. Dennoch sind Marco und Alessia happy mit allem, was sie bis hierhin als Bauherrschaft und erstmals gemeinsam nicht nur als Paar, sondern auch als Profis beim eigenen Hausumbau geschaffen haben. Alessia Wachter-Carosella: «Die Richtung war für uns beide immer klar. Wir finden unser Projekt gelungen und traumhaft.»

Kein Zeitdruck auf der Zielgeraden

Für die letzten Umbauarbeiten im nächsten Jahr sind Wachters wieder motiviert – freuen sich aber schon, wenn ihr Traumhaus endlich fertig ist. Marco Wachter: «Wir lassen uns aber nicht stressen und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.»

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