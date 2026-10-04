Nach einem Schicksalsschlag dürfen die Schwyzerin Nadine Mächler und ihre Kinder auf Einladung des SRF-Formats «Happy Day» das Disneyland Paris besuchen, um wieder einmal auf andere Gedanken zu kommen.

Jean-Claude Galli Redaktor People

Die berührendste Geschichte in der «Happy Day»-Sendung vom vergangenen Samstag auf SRF ist wohl jene von Nadine Mächler (34) aus Vorderthal SZ. Nach zwei dunklen Jahren bahnt sich ihr persönlicher «Happy Day» im Mai 2026 an. Sie ist gerade mit ihren drei Kindern Jonas (7), Kaia (5) und Silas (fast 3) zu Hause, als es an der Tür klingelt und TV-Moderator Nik Hartmann (54) mit seinem Team vor ihr steht.

Weil Mächler «Happy Day» vom Zuschauen kennt, weiss sie, dass der Besuch von Hartmann etwas Schönes bedeutet. Aber die Dimensionen kann sie damals erst ansatzweise erahnen. «Als Nik mich und die Kinder so herzlich begrüsste, konnte ich meine Tränen nicht länger zurückhalten», erinnert sich Mächler.

Freunde und Familie als Retter in der Not

2024 muss Mächler einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als sich ihr Mann das Leben nimmt. Seither lebt sie fast nur für ihre Kinder und hat kaum Freizeit. «Ich wusste, ich muss nun stark sein», sagt sie rückblickend. Ihre Freundin Carmen meldet sie deshalb beim SRF-Format an, um ihr und den Kindern einen besonderen Moment zu schenken, in dem sie den gewohnten Alltag und die bekannte Umgebung für einmal vergessen dürfen. Sie weiss, wie sie die Mächlers glücklich machen kann: mit einem dreitägigen Ausflug ins Disneyland Paris, der auch bei Mutter Nadine kindliche Emotionen weckt.

Eine solche Auszeit habe sie sich redlich verdient. «Ich bin sehr stolz auf Nadine», sagt Carmen. «Sie zeigt den Kindern, dass das Leben weitergeht, stellt sie stets an die erste Stelle und nimmt sich immer zurück.»

Nadine Mächler gibt das Lob gerne zurück. «Carmen war in den ersten Monaten sehr oft bei uns und hat uns grossartig unterstützt», meint sie. Zum Tod ihres Mannes sagt Mächler: «Mittlerweile geht es uns den Umständen entsprechend gut, und ich habe mich etwas gefangen.» Am Anfang sei die Leere gross gewesen, und auf die Frage nach dem Warum habe sie keine Antwort erhalten. Und ihr Mann habe ihr keine Nachricht hinterlassen. «Aber ich hadere nicht mehr damit.»

Mächler spricht auch die Wichtigkeit eines intakten Umfelds an, um mit einer solch schwierigen Situation einigermassen umgehen zu können. Dazu gehören nebst ihrer Freundin Carmen und ihrer Mutter Pia weitere Freunde und Familienangehörige, die im Disneyland als zusätzliche Überraschung zu Mächlers stossen.

«Haben keine Angst mehr»

Für die Mächler-Kinder erfüllen sich in der französischen Hauptstadt grosse Wünsche und die Kinder leben nach anfänglicher Nervosität sichtlich auf. Jonas trifft sein Idol «Spider-Man» und Kaia taucht in die märchenhafte Welt von «Frozen» ein. Auch Carmen ist mit ihrer Familie da, und am ersten Abend schauen sich die beiden Freundinnen gemeinsam eine Show an und geniessen diese kurze Auszeit zu zweit.

Mächler sagt: «Das war einer der schönsten Momente überhaupt: dass alle den Weg nach Paris nur für uns auf sich nahmen. Da merkst du, dass du keine Angst im Leben haben musst, wenn du solche Menschen um dich hast. Ich nehme diese Erinnerungen für immer mit und werde die Tage in Paris nie vergessen.»

Die aktuelle Folge von «Happy Day» ist auf Play SRF zu sehen.