Nach Seven und Dodo übernimmt mit Stefanie Heinzmann in der achten Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» erstmals eine Frau die Rolle des Hosts. Die Walliser Sängerin fühlte sich von der Anfrage von 3+ «extrem geehrt» und sagte «ohne Bedenken» zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefanie Heinzmann wird Host bei Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song»

Sie war selber schon zwei Mal als Gast dabei, auch in der deutschen Ausgabe

Stefanie Heinzmann verspricht, als Gastgeberin neue Seiten von sich zu zeigen

Jean-Claude Galli Redaktor People

Stefanie Heinzmann (37) ist der neue Host des 3+-Musikformats «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert», wie der Sender heute mitteilt. Sie folgt auf den Zürcher Reggae-Sänger Dodo (49), der durch die letzten drei Staffeln führte.

Heinzmann ist die erste Frau als Gastgeberin der beliebten TV-Show. Vor Dodo war in den ersten vier Ausgaben Soulstar Jan «Seven» Dettwyler (47) in dieser Rolle zu sehen.

Die Walliserin ist eine der prägnantesten Stimmen des Landes und mit ihrer positiven, einfühlsamen Art die optimale Wahl. Sie siegte 2008 bei der ProSieben-Talentshow von Stefan Raab (59) und ist seither im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. Sie veröffentlichte sieben Studioalben und Hits wie «My Man Is a Mean Man» und «Diggin' in the Dirt».

Heinzmann war schon zweimal selber Gast

Mit «Sing meinen Song» kennt sich Heinzmann bereits bestens aus. Sie war 2021 in der achten Staffel der deutschen Version dabei sowie in der ersten Schweizer Ausgabe 2020.

«Nachdem ich diese magische Stimmung bereits zweimal selbst miterleben durfte, bin ich dankbar, nun als Host erneut dabei zu sein. Mich fasziniert dieses Format einfach. Man lernt neue Seiten der Musikerinnen und Musiker kennen und erfährt die Geschichten hinter den Songs», sagt Heinzmann.

In einem Videointerview von 3+ bekräftigt sie ihre Freude über dieses besondere Engagement. «Ich fühlte mich extrem geehrt von der Anfrage und habe sofort zugesagt. Doch ich weiss auch um den Druck. Denn ich trete in grosse Fussstapfen. Dodo und Seven haben einen super Job gemacht, und da möchte ich natürlich mithalten können», sagt sie.

Zweimal war Heinzmann bisher Gast, nun wechselt sie Position und Optik. «Die grösste Herausforderung nebst dem Rollenwechsel wird sein, diesen Laden am Laufen zu halten. Denn das ist meiner Meinung nach die Aufgabe eines Hosts: dem jeweiligen Star des Abends den angemessenen Raum zu geben und allen Beteiligten das Gefühl des möglichen Loslassens und Wohlfühlens zu vermitteln. Egal, wie emotional es wird.»

«Ich werde neue Seiten von mir zeigen»

Grosse Veränderungen im Vergleich mit ihren Vorgängern drängen sich für Heinzmann nicht auf. «Doch ich werde sicher meinen eigenen, persönlichen Weg als Host finden und bin mir fast sicher, dass das Publikum neue Seiten von mir kennenlernen wird. Seiten, von denen ich jetzt noch gar nicht weiss, dass ich sie zeigen werde.»

Angesprochen auf ihre Wunschkritik nach der ersten Sendung meint sie: «Ich wäre natürlich froh um das Feedback, dass ich dem Publikum Freude bereiten konnte. Dass ich gute Fragen gestellt und neue Facetten der Künstlerinnen und Künstler gezeigt habe. Dass es heissen würde: Die Stefanie hat das gut gemacht. Das wäre mein Traum.»

Doch bis es so weit ist, fliessen noch einige Tausend Kubikmeter Wasser die Rhone hinunter. Die erste Staffel mit Stefanie Heinzmann als Host wird voraussichtlich im Herbst aufgezeichnet und im Frühjahr 2027 ausgestrahlt. Über die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler ist noch nichts bekannt.