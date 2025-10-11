Sie stammt aus dem Wallis und wohnt mittlerweile am Thunersee. Doch ein Herzensort von Stefanie Heinzmann liegt im grossen Kanton: Sie liebt den Europa-Park in Rust.

Michel Imhof Teamlead People

Es riecht nach Raclette, immer wieder hört man kreischende und lachende Menschen. Mitten im Walliser Dorf im Europa-Park in Rust (D) trifft Blick Stefanie Heinzmann (36) zum Gespräch. «Eigentlich wäre heute mein letzter freier Tag für über 30 Tage», sagt sie und spricht damit die heisse Promotionsphase ihres am 10. Oktober erscheinenden Albums «Circles» an. «Doch als ich hörte, dass ein Interview im Europa-Park geplant ist, sagte ich sofort zu. Ich liebe es hier!»

Ihre Liebe zum beliebten Freizeitpark reicht bis in ihre Kindheit zurück. «Ich war schon hier, als meine Mutter schwanger mit mir war», erzählt sie. «Und in meiner Kindheit sind wir jedes Jahr hierhergefahren. Ich erinnere mich gut, wie mein Vater immer beschützend den Arm um mich in der Eurosat gelegt hat. Und wie ich es nie abwarten konnte, gross genug für die nächste krasse Bahn zu sein. Angst hatte ich nie!»

Zuerst wird geschminkt

Das hat sich bis heute nicht geändert. Heinzmann liebt den Adrenalinkick und gibt auch locker ein Interview auf dem 70 Meter hohen Silver Star und des Voltron Nevera mit sieben Überkopfelementen (im Video). Schlecht sei ihr bei den wilden Fahrten noch nie geworden. «Ich bin auch schon für acht Tage nach Orlando geflogen, um dort jeden Tag einen anderen Park zu besuchen. Dort hatte es wirklich krasse Bahnen. Nach der Zeit hatte ich ein bisschen Kopfweh», meint sie mit einem Lachen.

Beim Besuch im Europa-Park ist der Startpunkt für Heinzmann jeweils fix: «Als Erstes gehts zur Schminkstation!», sagt sie. «Entweder lasse ich mir einen Totenkopf ins Gesicht malen, oder ein Tierchen.» Die Gesichtsbemalung helfe ihr aber nicht, um anonymer durch den Park zu gehen. «Das funktioniert sowieso nicht. Einmal habe ich dazu gefärbte Kontaktlinsen getragen. Und als ich aus der Schminkstation rauskam, wollte direkt jemand ein Foto.»

Hochzeitstag der Eltern wird in Rust gefeiert

Auch heute fährt Heinzmann mit ihren Eltern hin und wieder nach Rust. «Teilweise auch für ihren Hochzeitstag», erzählt sie. An einen Besuch erinnert sie sich besonders gerne: «Ich hatte hier einen Auftritt und nahm sie mit auf eine VIP-Tour. Meine Eltern waren so unendlich stolz, dass sie das meinetwegen erleben dürfen. Das war wunderschön.»

Heinzmann nimmt sich jeweils vor, bei jeder der verschiedenen Saisons im Europa-Park zu sein. Es geht aber auch spontan: «Einmal lag der Europa-Park direkt auf halbem Weg zu meinem nächsten Termin. Da habe ich mir spontan ein Zimmer gebucht und bin am nächsten Tag nur in den Park, um kurz ein Raclette zu essen», erzählt Heinzmann.

Nächstes Jahr steht sie nicht nur bei Art on Ice auf der Bühne, sie geht auch auf eigene Tournee mit ihrem Album. «Ich hoffe, dass ich die Proben hier machen kann», sagt sie mit einem Lachen. «Der Europa-Park ist wirklich ein Kraftort für mich.»