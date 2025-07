1/16 Stefanie Heinzmann tollt ausgelassen im Park herum. Foto: Screenshot

Darum gehts Stefanie Heinzmann hat einen neuen besten Freund: ihren Hund Yuma

Yuma ist ein Maltipoo, eine Mischung aus Malteser und Pudel

«Du siehst glücklicher aus! Danke, ich habe einen neuen besten Freund gefunden», schreibt Stefanie Heinzmann zu einem Video auf Instagram. Bevor nun Liebes- oder Beziehungsgerüchte aufkommen: Beim Lebewesen, das die Walliser Musikerin glücklich macht, handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern um einen Hund. Die Rede ist von Yuma, einem Maltipoo, der seit etwas mehr als einem Jahr an der Seite von Stefanie Heinzmann ist.

Dass Stefanie Heinzmann zum Hunde-Mami wurde, ist kein Zufall. «Ich wollte schon mein ganzes Leben lang einen Hund haben», sagt sie Blick. «Als Kind war das aber nie ein Thema, weil meine Eltern mit ihrem Restaurant schlicht keine Zeit für ein Tier hatten. Später war ich als Musikerin ständig unterwegs und von meinem Leben so gefordert, dass es unmöglich war, mich um ein Tier zu kümmern.» Jetzt in ihren Dreissigern fühle sie sich von ihrem Leben nicht mehr so gestresst und wünschte sich, dass der Fokus nicht immer nur auf ihr liegt. Die Zeit für einen Hund war reif.

Die Hundesuche dauerte ein Jahr

Von heute auf morgen tut man sich kein Haustier zu, und auch Heinzmanns Weg zum Hund brauchte Zeit: «Ich habe mich sicher ein Jahr damit auseinandergesetzt, was für ein Hund in mein Leben passt», sagt sie. Die Entscheidung fiel auf eine Mischung von Malteser und Pudel – einen sogenannten Maltipoo –, weil das sehr flexible und dem Menschen zugewandte Hunde seien.

Fündig wurde die Musikerin in der Zucht des Schafmatthofs in Gänsbrunnen SO und überstürzte auch dort nichts. Ab dem Moment, wo die Welpen auf die Welt kamen, besuchte sie die Hundebabys immer wieder und entschied sich schlussendlich für Yuma. «Weil er ein sehr eigenständiger Hund ist – sicher nicht der einfachste –, aber furchtlos.» Mit diesen Charaktereigenschaften passe er in ihr wildes Leben, lacht Stefanie Heinzmann.

Yuma ist ein toller Dude!

Musikerin und Hunde-Mami zu sein, ist für Stefanie Heinzmann kein Widerspruch. «Ich habe Yuma von Anfang an immer überall mit hingenommen, damit er sich daran gewöhnt, mit mir zu reisen, an Termine zu gehen und mit mir im Backstagebereich zu sein.» Nur ins Studio durfte der Hund lange nicht, damit sie sich ganz auf ihre Musik konzentrieren konnte.

Das süsse Hündchen verlangt Stefanie Heinzmann viel ab – gibt aber noch mehr zurück. «Mit Yuma habe ich so viel Klarheit gewonnen», schwärmt sie. «Vor allem macht es wahnsinnig viel Spass, mich mit ihm zu beschäftigen. Er ist einfach ein toller Dude!» Er stiehlt dem Schweizer Musikstar bereits jetzt beinahe die Show. «Überall, wo ich hinkomme, ist Yuma jetzt die Nummer eins.»