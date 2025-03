1/6 Stefanie Heinzamnn hat oft mit ihren Haaren experimentiert. Foto: Instagram/Martindurrenmatt

Auf einen Blick Stefanie Heinzmann überrascht mit neuem Look: lange, dunkle Haare

Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt ist verantwortlich für Heinzmanns Frisuren-Experimente

Seit 2019 trug die 36-jährige Musikerin meist einen weissblonden Raspelschnitt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Der Haarschnitt von Stefanie Heinzmann (36) war immer ein Statement und ein Ausdruck ihrer Freiheit. 2017 schnitt sie ihre Mähne zum ersten Mal auf Schulterlänge ab und färbte sie platinblond. Im Dezember 2019 wagte die Musikerin dann den radikalen Schritt und rasierte sich ihr Haupthaar komplett. Die Reaktionen auf ihre Typenveränderung waren positiv, der Haarschnitt pflegeleicht, also blieben es dabei.

Stefanie Heinzmann liess es sich aber nicht nehmen, mit ihrer Frisur zu experimentieren. Sie wechselte die Farbe und den Schnitt mehrmals. Einmal trug sie einen giftgrünen Vokuhila, dann einen rosa Sidecut, meistens aber einen weissblonden Raspelschnitt. Immer an der Schere: Ihr Freund und Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt (33). Noch vor wenigen Tagen war auf dem Kopf der Musikerin noch alles beim Alten. Kurz und blond.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die «neue» Stefanie Heinzmann kommt gut an

Doch dann schien die Zeit für die Typenveränderungen gekommen zu sein. Auch jetzt ist Figaro Dürrenmatt derjenige, der Stefanie Heinzmann einen komplett neuen Look verpasst. Und er überrascht! Die Walliserin trägt ihre Haare jetzt richtig lang und dunkel, was ihr eine komplett neue Erscheinung beschert. «B Ä Ä Ä Ä M - B R O W N - L O N G», schreibt der Coiffeur von Heinzmanns Vertrauen zum Foto auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und weiter: «Die wahre Schönheit liegt nicht in der Farbe oder Länge unserer Haare, sondern in den Erfahrungen, die wir durchleben, den Menschen, die wir treffen, und den Momenten, die uns prägen. Es ist die Geschichte hinter jedem Schritt, die uns einzigartig macht. Schönheit ist nicht das, was man sieht, sondern das, was man fühlt und erlebt.»

Die Fans reagieren überrascht und begeistert. «Es ist toll, seinen Look mal zu ändern», schreibt eine Userin auf Instagram. Oder kurz und knapp: «Sieht toll aus!»