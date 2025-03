Das Geheimnis hinter Stefanie Heinzmanns neuer Wallemähne

Stefanie Heinzmann überrascht mit neuem Look: Die Sängerin zeigt sich auf Instagram mit langer, brauner Mähne. Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt enthüllt, was hinter der Stilveränderung steckt.

Heinzmann rasierte Ende 2019 ihre Haare ab und machte den Millimeterschnitt berühmt

Patricia Broder Redaktorin People

Jahrelang trug Stefanie Heinzmann (36) Glatze oder ganz kurze blonde Haare. Doch auf einem neuen Bild, das die Sängerin vor kurzem auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat, überrascht sie mit einem komplett neuen Wallemähnen-Look. Die Walliserin ist auf der Aufnahme, die sie mit Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt (33) zeigt, mit langen braunen Haaren zu sehen.

Was steckt hinter der Typveränderung? Stefanie Heinzmann war für Blick nicht zu erreichen. Dafür lüftet Martin Dürrenmatt das Geheimnis: «Die neue Frisur von Stefanie haben wir für ein kommendes Shooting kreiert. Es handelt sich dabei nicht um Extensions, sondern um eine Perücke», erklärt der Star-Figaro. Perücken würden bei Prominenten sehr im Trend liegen. «Lady Gaga, Kim Kardashian, sie alle tragen oft Perücke oder Halbperücke. Bei uns verbindet man damit leider immer oft Krankheit oder Haarverlust. Dabei können Perücken auch eine einfache und spielerische Möglichkeit sein, seinen Typ zu verändern.»

Und genau das sei auch die Absicht von Stefanie Heinzmann gewesen, verrät Dürrenmatt weiter. «Wir haben viele verschiedene Perücken ausprobiert an dem Tag. Es ging um eine spielerische Veränderung ihres Aussehens.» Den Fans der Sängerin scheint es zu gefallen. Viele reagieren überrascht und begeistert. «Es ist toll, seinen Look mal zu ändern», schreibt eine Userin auf Instagram. «Sieht toll aus!», attestiert eine andere.

Dass Stefanie Heinzmann den neuen Langhaar-Look auch privat übernimmt, glaubt Martin Dürrenmatt nicht. «Stefanie ist der Inbegriff für kurze Haare und Weiblichkeit. Dieser Look passt so gut zu ihr. Es wäre fast schade, sie würde ihn aufgeben.» Um als Frau kurze Haare zu tragen, müsse man sehr selbstbewusst sein, erklärt der Experte weiter. «Viele verbinden Weiblichkeit noch immer mit langen Haaren. Stefanie ist der Beweis dafür, dass Weiblichkeit und wahre Schönheit, nicht in der Farbe oder Länge der Haare liegen, sondern in der Ausstrahlung und dem Charisma eines Menschen.»

Stefanie Heinzmann rasierte Ende 2019 ihre damals blonde, halblange Mähne ab und trägt seither einen blonden Milimeterschnitt. «Ich habe mich noch nie so frei, ehrlich und ungefiltert gefühlt – eine meiner besten Entscheidungen», erklärte die Walliser Pop-Queen in einem Blick-Interview anfangs 2020. Mit ihrer superkurzen Frisur habe sie sich einen langgehegten Traum erfüllt. «Schon als 17-Jährige hatte ich den Wunsch, mir eine Glatze zu scheren», so die Sängerin.