Zehn Jahre war Maik Meuser das Gesicht der RTL-Nachrichten. Jetzt ist Schluss. Der Moderator wechselt zum WDR und übernimmt dort ab 2027 die «Aktuelle Stunde».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maik Meuser wechselt ab Januar 2027 von RTL zum WDR in Köln

Er moderierte zehn Jahre bei RTL, etwa «Nachtjournal» und «RTL aktuell»

Kollege Martin von Mauschwitz (64) tritt bei «Aktuelle Stunde» kürzer

Fynn Müller People-Redaktor

Maik Meuser (50) wagt einen Neuanfang. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, kehrt der Moderator Sender RTL den Rücken und wagt den Sprung zur öffentlich-rechtlichen Konkurrenz. Ab Januar 2027 verstärkt er beim WDR das Team der «Aktuellen Stunde». Der WDR hat den Wechsel bestätigt.

Zehn Jahre stand Meuser für RTL vor der Kamera, prägte beim Kölner Sender unter anderem das «Nachtjournal» und «RTL aktuell». Jetzt beginnt für ihn ein neues Kapitel beim WDR.

Das sagt der Moderator

Zu seinem Wechsel sagt Meuser: «Wir leben in einer Zeit, in der uns täglich eine enorme Menge an Informationen erreicht. Auswählen, überprüfen und einordnen: Darin liegt eine zentrale Verantwortung des Journalismus. Ich freue mich sehr darauf, diese Verantwortung gemeinsam mit dem WDR, der für Qualitätsjournalismus steht, und im Team der ‹Aktuellen Stunde› zu übernehmen.»

Meuser hat in Mainz Politologie und Germanistik studiert. Journalistisches Handwerk lernte er unter anderem beim ZDF, bei SWR, Arte und dem HR. Seine Redakteursausbildung bei der Deutschen Welle schloss er 2005 ab. Neben seiner TV-Karriere ist Meuser auch als Buchautor aktiv: Mit seiner Frau Nicole Kallwies-Meuser veröffentlichte er 2022 «Klima schützen kinderleicht», gemeinsam mit «Correctiv»-Journalist David Schravon schrieb er das 2017 erschienene Buch «Die Mafia in Deutschland – Kronzeugin Maria G. packt aus».

Für seinen künftigen Kollegen Martin von Mauschwitz (64) bedeutet der Neuzugang eine Veränderung. Der 64-Jährige bleibt zwar Moderator beim WDR, wird künftig aber seltener bei der «Aktuellen Stunde» zu sehen sein und sich stärker auf «WDR aktuell» konzentrieren.