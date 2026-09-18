Seit zwei Wochen kein Kontakt: Fatih Yüksel, Patenonkel von Sarah Joelle Jahnels Baby, meldet die Sängerin als vermisst. Ihre Freunde und Familie haben ebenfalls nichts von ihr gehört.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit zwei Wochen fehlt von Sängerin Sarah Joelle Jahnel jede Spur

Ex-Manager Fatih Yüksel kontaktierte Polizei, fand aber keine Hinweise

Jahnel, 37, bekannt seit DSDS 2013, zuletzt auf Mallorca vermutet

Silja Anders Redaktorin People

Seit zwei Wochen gibt es kein Lebenszeichen von Sarah Joelle Jahnel. Ihr früherer Manager und Götti ihres neugeborenen Kindes, Fatih Yüksel, ist alarmiert und hat sich mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit gewandt. «Seit zwei Wochen erreiche ich Sarah nicht. Ich habe mit ihren engsten Freunden geschrieben und keiner hat was von ihr gehört», schreibt er in seiner Instagram-Story.

Die 37-jährige Sängerin und Reality-TV-Bekanntheit, die 2013 durch «Deutschland sucht den Superstar» einem breiten Publikum bekannt wurde, ist offenbar von der Bildfläche verschwunden. Laut Yüksel ist ihre bisherige Telefonnummer nicht mehr aktiv, und sie hat zwei gemeinsame Termine versäumt – für ihn völlig untypisch. «Bei solchen Absprachen ist sie normalerweise sehr zuverlässig», betont er.

Polizei scheint nichts zu unternehmen

Die Sorge ging so weit, dass Yüksel die Polizei kontaktierte, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. «Ich habe bereits die Polizei angerufen und wollte eine Vermisstenanzeige stellen, weil ich weiss, was privat alles abgeht», erklärt er. Doch die Beamten wiesen darauf hin, dass Jahnel als Volljährige selbst entscheiden könne, ob und zu wem sie Kontakt halte.

Für Yüksel, der bis vor Kurzem alle zwei bis drei Tage mit Sarah Joelle in Kontakt stand, reicht das nicht aus. Er plant, persönlich bei der Polizei vorbeizugehen, und sucht auch Hilfe bei der Öffentlichkeit. Besonders richtet er seinen Appell an Menschen auf Mallorca, wo er vermutet, dass sie sich aufhalten könnte. Selbst eine geheime TV-Produktion schliesst er aus: «Sie ist aktuell in keiner Show», sagt er.

Der Ex-Manager bittet auf Instagram Bekannte, die sich aktuell auf Mallorca aufhalten, beim Haus der Sängerin vorbei zu fahren und nach den Rechten zu sehen. «Ich bin maximal überfordert und wollte bereits einen Flug buchen und selber hin», sagt er.

Sarah Joelle Jahnel ist seit Jahren eine bekannte Figur in der deutschen Unterhaltungswelt. Nach ihrem DSDS-Erfolg trat sie in diversen TV-Formaten auf. Yüksel betont, dass er nichts unversucht lassen werde, um herauszufinden, was mit ihr geschehen ist.