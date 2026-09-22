Darum will «GZSZ»-Star Jörn Schlönvoigt nie wieder heiraten

Vor der Kamera gibt Jörn Schlönvoigt bald zum dritten Mal das Jawort. Privat hat der «GZSZ»-Star mit dem Trauschein abgeschlossen, wie er jetzt verrät. Über seine Ex-Frau Hanna Weig und ihr Verhältnis heute spricht er offen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jörn Schlönvoigt schliesst erneute Hochzeit aus, glaubt aber an Liebe

Ehe mit Hanna Weig 2025 geschieden, Tochter bleibt Verbindungspunkt

GZSZ-Rolle Philip heiratet zum dritten Mal, grosse Veränderungen angekündigt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Jörn Schlönvoigt (40) will nicht noch einmal heiraten. Im Interview mit «Bild» lässt der «GZSZ»-Star keinen Zweifel daran: «Ich war verheiratet, ich kenne das Konzept - und für mich persönlich muss es keine zweite Staffel geben.»

Mit fehlendem Glauben an die Liebe habe das nichts zu tun, betont der Schauspieler. «Das heisst aber überhaupt nicht, dass ich nicht an Liebe oder eine langfristige Partnerschaft glaube, im Gegenteil. Ich brauche nur keinen Trauschein mehr als Beweis dafür, dass zwei Menschen zusammengehören.»

Dankbar für die guten Zeiten

Schlönvoigt weiss, wovon er spricht. 2017 lernte er Model Hanna Weig (30) kennen, kurz darauf verlobte sich das Paar. Im Dezember kam Tochter Delia (8) zur Welt, im Juli 2018 folgte die Hochzeit im Grand Hotel Heiligendamm. 2022 trennten sich die beiden, Anfang 2025 wurde die Ehe geschieden.

Wehmütig blickt der Schauspieler auf diese Zeit nicht zurück. «Ich finde, man muss einen schönen Abschnitt des Lebens nicht im Nachhinein traurig betrachten, nur weil er irgendwann zu Ende gegangen ist. Das Leben verändert sich - das gehört dazu. Und ich bin dankbar für die guten Zeiten.»

Mit seiner Ex-Frau verbindet ihn bis heute die gemeinsame Tochter. Das Verhältnis sei «nach wie vor gut», betont Schlönvoigt. «Wir verstehen uns und kümmern uns gemeinsam um unsere Tochter, so war es bisher und so wird es auch bleiben.» Ob es eine neue Frau in seinem Leben gibt, verrät er nicht. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortete er lachend: «Ich unterliege wie Dr. Höfer der Schweigepflicht...»

Seine «GZSZ»-Rolle Philip wagt es zum dritten Mal

Seine Serienfigur sieht das Thema deutlich entspannter. «Die Hochzeiten überlasse ich künftig Philip - der scheint ohnehin Gefallen daran gefunden zu haben», scherzt Schlönvoigt, der Dr. Philip Höfer seit 21 Jahren bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» spielt (montags bis freitags, 19:40 Uhr, RTL und vorab auf RTL+).

Tatsächlich steht Philip bald zum dritten Mal vor dem Traualtar, diesmal mit Jessica (Nina Ensmann, 41). 2010 hatte er in Folge 4.570 Dascha Petrova (Lena Ehlers) geheiratet, um ihre drohende Abschiebung zu verhindern. 2012 gab er in Folge 5.045 seiner grossen Liebe Ayla (Sila Sahin-Radlinger) das Jawort. «Aller guten Dinge sind drei», sagt Schlönvoigt laut RTL. «Diese Hochzeit bleibt definitiv hängen, weil sie für Philip nicht nur ein romantischer Höhepunkt ist, sondern gleichzeitig für einen grossen Umbruch in seinem Leben steht.»

Der Weg zum Altar verläuft allerdings holprig. Achtung, Spoiler: Philip wünscht sich seinen Bruder John (Felix von Jascheroff, 44) an seiner Seite, doch der geht ihm aus dem Weg. Ob John es rechtzeitig zur Trauung schafft, bleibt bis zuletzt offen. Auch hinter der Kamera sei der Dreh emotional gewesen, erzählt Schlönvoigt: «Da fliessen bei dem einen oder anderen auch schon mal Tränen.»

Abschied nach vier Jahren

Für Nina Ensmann markiert die Hochzeit auch den Abschied von «GZSZ» nach vier Jahren. «Es ist wahnsinnig schwer», sagt sie. «Aber nach vier Jahren folgt jetzt eine andere und tolle Zeit.» Die Schauspielerin zieht von Berlin nach Düsseldorf. Schlönvoigt lässt seine Kollegin ungern gehen. «Nina bringt eine tolle Energie mit und ist eine Kollegin, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann», sagt er.