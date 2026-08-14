Maria Wedig spielte am Donnerstag letztmals Nina Ahrens in «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten». Der Abschied fiel ihr schwer, denn der Ausstieg nach neun Jahren war nicht ihre eigene Entscheidung, wie sie auf Instagram erklärte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Wedig verlässt «GZSZ» nach neun Jahren, Abschied am Donnerstagabend

Abgang war nicht ihre Entscheidung, sie zeigt Trauer und Dankbarkeit

Seit 2014 spielte sie Nina Ahrens, 42 Jahre alt aktuell

Saskia Schär Redaktorin People

Im Juli wurde bekannt, dass Maria Wedig (42) die RTL-Serie «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» nach neun Jahren verlassen wird. Am Donnerstagabend war es nun so weit und Wedig war ein letztes Mal in ihrer Rolle der Nina Ahrens zu sehen. Auf Instagram meldet sie sich danach zu Wort und bedankt sich für die «vielen Nachrichten, Kommentare und lieben Worte», die sie in den vergangenen Wochen erhalten hat.

Die letzten Monate seien für sie eine Achterbahn der Gefühle gewesen. «Vielleicht habe ich auch deshalb bisher nicht die richtigen Worte gefunden, mich zu meinem Abschied zu äussern.» Dann stellt sie klar: «Nach all den Jahren GZSZ zu verlassen, war nicht meine Entscheidung. Und ja – das macht mich sehr traurig. Sehr sogar». Gleichzeitig ist sie mit viel Dankbarkeit und Stolz erfüllt, all die Jahre mit einem so guten Team zusammengearbeitet zu haben.

An ihre «Spielfamilie» gerichtet schreibt sie: «Es tut weh, nicht mehr eure Mama und Schwester sein zu dürfen». Nina Ensmann verkörperte ihre kleine Schwester Jessica Reichelt, Marc Weinmann (28) Sohn Luis Ahrens und Olivia Marei (36) Tochter Toni.

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«Mach's gut Nina. Ich werde dich vermissen. Sehr.»

Auch bei ihren Fans bedankt sie sich. «Ihr habt Nina über all diese Jahre begleitet. Mit ihr gelacht, gelitten und gehofft. Ihr habt aus einer Rolle so viel mehr gemacht.» Sie hätte sich gewünscht, dass dieser Tag anders komme. «Aber ich gehe mit erhobenen Kopf, einem Herzen voller Erinnerungen und dem Wissen, dass wir bis zur letzten Szene alles gegeben haben.» Ihr Statement schliesst sie mit der Verabschiedung ihrer Rolle. «Mach's gut Nina. Ich werde dich vermissen. Sehr.»