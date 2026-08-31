Schock für Fans der Kultserie «Unter uns»: Nach fast 32 Jahren stellt RTL die Produktion ein. Die letzte Folge wird im März 2027 ausgestrahlt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL beendet «Unter uns» nach 32 Jahren, letzte Folge im März 2027

Strategiewechsel und veränderte Sehgewohnheiten führen zur Absetzung der Kultserie

Erste Folge 1994 ausgestrahlt, mehr als 9000 Episoden produziert

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das Ende einer Ära: Die beliebte Daily-Soap «Unter uns» wird nach über drei Jahrzehnten eingestellt. RTL gibt bekannt, dass die Produktion der Serie zum Jahresende 2026 beendet werde. Die allerletzte Episode wird im März 2027 ausgestrahlt.

Die erste Folge von «Unter uns» lief am 28. November 1994 über die Bildschirme und wurde schnell zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens. Über Generationen hinweg war die fiktive Schillerallee in Köln ein vertrauter Begleiter im Alltag vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch nun endet die Geschichte der Serie, die zu den langlebigsten Formaten im deutschen TV zählt.

Der Schritt von RTL, die Serie einzustellen, sei Teil einer strategischen Neuausrichtung des Programms. Gründe für diese Entscheidung seien veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Formate und ein Wandel in den Sehgewohnheiten des Publikums. Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, erklärte gegenüber rtl.de: «32 Jahre ‹Unter uns› sind eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Die Schillerallee hat Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet, grosse Geschichten erzählt und viele Gesichter hervorgebracht, die bis heute mit RTL verbunden sind.»

Daily Fiction bleibt Bestandteil des RTL-Programms

Es gibt auch einen Lichtblick: RTL und die UFA planen, das Ende der Serie mit einem grossen Staffelfinale zu feiern, um die mehr als 30-jährige Erfolgsgeschichte gebührend zu würdigen. Gleichzeitig betonte Sascha Schwingel, dass die Marke «Unter uns» weiterleben könnte: «Deshalb werden wir sehr sorgfältig und mit grosser Überzeugung prüfen, welche neuen Perspektiven sich für die Schillerallee eröffnen können.»

Trotz des nahenden Abschieds bleibe Daily Fiction ein wichtiger Bestandteil des RTL-Programms. Erfolgsformate wie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und «Alles was zählt» würden weiterhin produziert. Die Fans von «Unter uns» haben also noch bis März 2027 Zeit, sich von ihren beliebten Charakteren zu verabschieden. Klar ist: Die Schillerallee wird immer einen besonderen Platz im Herzen von Millionen Zuschauern behalten.