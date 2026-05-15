Drama bei «Kampf der RealityAllstars»: Nach einem Streit mit Georgina Fleur verlässt Elena Miras überstürzt die Sendung. Was wirklich dahinter steckte, verrät sie ihren Fans jetzt auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elena Miras verlässt «Kampf der RealityAllstars» nach Streit und Verletzung in Deutschland

Schranktür-Unfall führte zu Steissbeinprellung und starken Schmerzen beim Reality-Star

Miras behandelt Verletzung in der Schweiz nach Krankenhausbesuch in Deutschland

Sophie Ofer Redaktorin People

Zuletzt ging es bei «Kampf der RealityAllstars» hoch her: Nach einem Streit mit ihrer Show-Konkurrentin Georgina stürmt Kandidatin Elena Miras (34) wütend davon – und ward danach nicht mehr gesehen.

Offiziell hiess es, dass Miras die RTL-Sendung aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Was genau vorgefallen war, blieb jedoch unklar. Jetzt meldet sich der Schweizer Reality-Star selbst zu Wort, um den Fall aufzuklären.

Plötzlich verliess sie die Show

Bei den «RealityAllstars» entflammt in der vergangenen Folge ein heftiger Streit. Als Kandidat Paco Herb (30) von zwei Mitstreiterinnen aus der Sendung eliminiert wird, packt Elena Miras die Wut. Dass diese Paco und nicht Georgina Fleur (36) aus der Show wählten, passt ihr überhaupt nicht. Dieser wirft sie vor, «keine Manieren, keinen Anstand und keinen Respekt vor Menschen» zu haben.

Es kommt zum heftigen Streit mit Georgina. «Die ist für mich gestorben», sagt Miras, während sie weinend davonrauscht. Danach kehrt sie nicht mehr zurück. Plötzlich ist von «gesundheitlichen Gründen» die Rede, genauere Erklärungen blieben jedoch aus – bis jetzt. Auf Instagram wendet sich Miras an ihre Fans, um die Situation aufzulösen.

«Ich konnte mich nicht bewegen»

Es sei in der Sendung nicht gezeigt worden, was zu Miras' Entscheidung führte, die Show zu verlassen. «Ich konnte nicht mehr weitermachen, die Ärzte haben mir das verboten», erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Einen Tag, bevor es zur Streit-Szene mit Georgina kam, habe sich Miras an einer offenen Schranktür verletzt. Als sie vom Boden aufstand, habe sie sich daran «mit voller Wucht» das Steissbein gerammt. «Ich sags euch, ich hatte so starke Schmerzen.»

Am nächsten Morgen wurde ihr dann klar: «Okay, irgendwas ist nicht mehr gut. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte mich auch nicht hinsetzen. Es hat einfach alles sehr, sehr, sehr wehgetan.»

«Das wars»

Dass sie dann in der Show wegen eines Spiels stundenlang den Boden wischen musste, habe ihre Schmerzen trotz Schmerzmitteln nur noch schlimmer gemacht. Der Streit mit Georgina brachte das Fass dann zum Überlaufen. Schon während sie aus dem Raum stürmte, sei ihr klar gewesen, dass ihre Reise an dieser Stelle vorbei ist.

«Warum soll ich in einem Format bleiben, wo ich Schmerzen habe, wo ich leide?», so Miras. Ihrer Meinung nach habe sie «nichts in einem Format verloren, wo ich dann nicht mehr spiele, mitmachen kann oder überhaupt mich beteiligen kann.» Für sie war klar: «Ich verlasse die Show, das wars. Meine Gesundheit geht vor.»

Später wurde Miras erst in einem deutschen Krankenhaus untersucht. Danach habe sie ihre Prellung weiter in der Schweiz behandeln lassen.