Favoritensterben im «Kampf der RealityAllstars»: Nach Serkan muss ein weiterer hochgehandelter Kandidat die Show verlassen. Und damit nicht genug: Nach einem Streit wirft eine Teilnehmerin freiwillig hin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elena Miras (34) verlässt wütend «Kampf der RealityAllstars» nach Streit mit Georgina

184 Regelverstösse zählen die Stars bisher, Georgina führt die Liste an

Paco Herb verliert Safety-Ticket, wird rausgeworfen und verlässt die Show

Beim «Kampf der RealityAllstars» (bei RTLzwei und bei RTL+) geht es einmal mehr hitzig zu und her. Die Situation eskaliert so weit, dass die Schweizerin Elena Miras (34) schlussendlich wutentbrannt davonstürmt und auch nicht mehr zurückkommt. Doch beginnen wir von vorne.

Das Duo aus Serkan Yavuz (33) und Sandy Fähse (41) bekam in der vergangenen Folge die meisten Münzen eingeschenkt. Nun müssen Cosimo Citiolo (44) und Emmy Russ (26) bestimmen, wer von ihnen ausscheidet. Die beiden Neuankömmlinge entscheiden sich taktisch und schmeissen mit Serkan den Topfavoriten raus. Der Sieger der vierten Staffel von «Kampf der Realitystars» packt unter Tränen und Selbstgesprächen seine Koffer. Für Kader Loth (53) fühlt sich der Auszug ihres Erzfeindes wie eine «Neugeburt» an. Sie tanzt ausgelassen.

Comeback für Sarah K - Zweite Chance für Elsa Latifaj

Bei der Party nach Serkans Abschied gibt es eine Überraschung. Plötzlich schreitet Sarah Knappik (39) alias Gangsterrapperin Sarah K die Treppe herunter. «Keine Party ohne Sarah K», ruft sie. Mit diesen Worten meldete sie sich bereits in Staffel vier von «Kampf der Realitystars» zurück, als sie sich nach ihrem Ausscheiden zurück in die Show kaufte.

Am nächsten Morgen stösst auch die ehemalige «GNTM»-Kandidatin Elsa Latifaj (20) dazu. Die junge Österreicherin erhält eine zweite Chance, nachdem sie 2024 die fünfte Staffel von Kampf der Realitystars wegen einer körperlichen Auseinandersetzung mit Gisele Oppermann (38) – ebenfalls ehemalige «GNTM»-Kandidatin – verlassen musste.

Im Büro der imaginären Chefin wartet auf die Allstars mal wieder ein unmoralisches Angebot. Sie dürfen Betten, Koffer oder Zigaretten verbannen und den Pool sperren lassen. Für jeden verkauften Gegenstand dürfen sie ihren Namen auf ein Los schreiben und es in eine Box werfen. Aus den Losen wird dann ein Star gezogen, der in der nächsten «Stunde der Wahrheit» sicher ist.

Paco verkauft Zigaretten für Safety - und verzockt sich

Elena Miras geht als erste ins Büro. Sie kauft ein paar Lose, genau wie die ihr nachfolgende Emmy Russ (26). Als dritter betritt Paco Herb den Raum. Er krallt sich alle noch verfügbaren Gegenstände um seine Chancen auf Safety zu erhöhen. Doch nicht sein Name, sondern der von Elena wird gezogen.

Die Stars verlieren also jeden Komfort, müssen auf dem Boden oder auf Strandliegen schlafen. Doch am meisten leiden sie unter dem Entzug von Nikotin. Sarah bettelt später im Interviewraum um Zigaretten. Sie will sogar 500 Euro für eine Schachtel zahlen. Die Produktion gibt schliesslich nach, eher aus Mitleid als des Geldes wegen.

«Ich wohne in Dubai»: Georgina dreht völlig durch

Georgina Fleur (36) attackiert Paco verbal für seine Aktion. Dabei benutzt sie ein Wort, das von den Machern überpiept wird. Die schockierten Blicke der Mitbewohner zeigen, dass es ein besonders böses Wort gewesen sein muss. Georgina verliert völlig die Nerven. Sie springt in den eigentlich verbotenen Pool. An Regeln muss sie sich eh nicht halten. Denn: «Ich wohne in Dubai».

Apropos Regeln: Die Allstars haben im Laufe der Staffel rekordverdächtige 184 Regelverstösse begangen. An der «Wand der Wahrheit» sollen sie nun festlegen, wer aus ihrer Mitte die meisten davon verbrochen hat. Ganz vorne landet natürlich Georgina, gefolgt von Maurice Dziwak, Gino Bormann und Paco.

Aus diesen Vier dürfen Sarah und Elsa als Neuankömmlinge sofort einen eliminieren. Die beiden Raucherinnen stürzen sich sofort auf Paco, der sie auf Entzug gesetzt hat. Paco hat sich also verzockt. Statt Safety-Ticket bekommt er direkt einen Shuttle-Service ins Hotel.

Elena verlässt nach Streit die Sala

Nach der Entscheidung flammt der Streit um Georgina wieder auf. Elena attackiert ihre Freundin Sarah, weil die Paco und nicht Georgina rausgeworfen hat. Es kommt zum Streit zwischen Elena und Georgina, die Stars müssen dazwischen gehen. Elena stürmt wütend aus der Sala. «Die ist für mich gestorben», sagte sie weinend über Georgina. «Die hat keine Manieren, keinen Anstand und keinen Respekt vor Menschen.»

Trotz Safety-Ticket kommt Elena nicht zurück. Sie verlässt «aus gesundheitlichen Gründen» die Show. Georgina hat den Machtkampf auf ganzer Linie gewonnen. «Das ist der beste Tag meines Lebens», murmelt sie vorm Einschlafen.