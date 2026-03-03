Elena Miras wollte nur aus den Ferien heimfliegen, als sie aufgrund der aktuellen Lage im nahen Osten in Abu Dhabi strandete. Nach angsterfüllten Tagen mit Bombenangriffen und Alarmen kann die Influencerin nun endlich heim fliegen. Und sie ist nicht alleine ...

Reality-Star Elena Miras strandet wegen Ausnahmezustand in Abu Dhabi

Nach Bombenalarmen wartet sie hoffnungsvoll und müde auf Heimflug

Silja Anders Redaktorin People

Im Nahen Osten herrscht Ausnahmezustand – mittendrin sitzen auch viele Schweizer im Chaos. Zu den Gestrandeten gehört Elena Miras (33). Der Reality-TV-Star wollte eigentlich nur aus ihren Thailand-Ferien heimfliegen, als ihr Flug in Abu Dhabi zwischenlanden musste und sie erstmal gestrandet war. Am Wochenende liess sie ihre Follower auf Instagram an ihrer Situation teilhaben und bangte um ihr Leben.

Nun scheint Miras aufatmen zu können, denn es sieht so aus, als könnte sie endlich heimwärts fliegen. In ihrer Story lässt sie ihre Fans wissen, dass sie nun am Flughafen angekommen ist und darauf wartet, in den Flieger steigen zu können. Sie habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, «dann bekamen wir gestern Abend aber eine Nachricht, um halb zwei glaube ich, dass unser Flug heute speziell von hier gehen wird und wir sind jetzt am Flughafen und warten darauf, dass wir einsteigen können», sagt Miras auf Instagram.

Hoffnungsvoll und müde – aber mit neuen Bekanntschaften

Endlich am Flughafen angekommen, erzählt sie, dass sie «heute Nacht gar nicht geschlafen» habe, weil es ständig zu Bombenalarmen gekommen sei und sie nach wie vor in Angst gelebt habe.

Sie verrät, dass sie zumindest schonmal am Flughafen sei, wenn auch noch nicht im Flieger sitzen könne. In einem Video zeigt sie dann auch den sehr leeren Flughafen, da viele Flüge nach wie vor nicht starten. Immerhin habe sie nette, neue Bekanntschaften am Flughafen gemacht, die die Situation etwas einfacher gemacht hätten.

Auch Stefan Büsser hofft auf einen Heimflug

Die Leere rund um den Flughafen hält auch Stefan Büsser (40) fest. Der Moderator sitzt nämlich, ebenso wie Miras, in Abu Dhabi fest und hofft nun auf eine schnelle Heimreise. In seiner Story auf Instagram zeigt er, wie leer gefegt die Strassen derzeit sind und schreibt dazu in typischer Büssi-Manier: «Funfact: Im Krieg kommst du hier schneller durch die Stadt als im Frieden in Zürich!»

Zufällig treffen sich die beiden Schweizer am Flughafen in Abi Dhabi. «Wir haben uns hier getroffen. Bis jetzt sieht alles gut aus, der Flug ist immer noch geplant», sagt Stefan Büsser gegenüber Blick. Ob es wirklich zum Heimflug kommt, ist abzuwarten. Stefan Büsser verrät in seiner Instagram-Story nämlich, dass die Fluggesellschaft Etihad bis Mittwoch nach wie vor keine Flüge starten lässt Sein Boarding Pass für den heutigen Dienstag sage allerdings etwas anderes, denn dort ist zu sehen, dass Stefan Büsser bereits eingecheckt ist.

Inzwischen sitzen Stefan Büsser und Elena Miras im Flugzeug gen Schweiz. «Jetzt nur noch an den Raketen vorbei und dann endlich wieder zu Hause», schreibt der Moderator auf Instagram.