Darum gehts
- Elena Miras (33) strandet wegen Nahost-Konflikt in Abu Dhabi
- Am Flughafen herrschen Chaos, Alarme und Panik nach Angriff
- Flugbetrieb eingestellt, Schweizerin hofft auf Rückflug am Sonntag
Anhaltende Explosionen und gesperrte Lufträume: Wer sich derzeit im Nahen Osten befindet, muss dies als vorherrschende Realität akzeptieren. Angst ist für viele die vorherrschende Emotion – so auch beim TV-Sternchen Elena Miras (33).
Auf Instagram zeigt sich die Schweizerin aufgelöst. «Wir sind in Abu Dhabi gestrandet», erklärt die 33-Jährige. «Es war sehr chaotisch am Flughafen, wir waren bis vorhin da.» Nach einer «stressigen Reise» sei sie nun endlich im Hotel angekommen. Dort würde sie jetzt erstmal bleiben. Weiter betont sie, sie habe noch nie etwas so Beängstigendes erlebt.
«Wir müssen warten»
Sie hat aber auch positive Nachrichten: «Ich muss sagen, es gab auch ganz, ganz liebe Menschen am Flughafen, die uns auch geholfen haben.» Vor allem dann, als die Alarme losgingen, Warnungs-SMS kamen und dann plötzlich überall Panik herrschte und das Chaos losbrach.
Nun heisst es für Miras Warten. «Wir müssen warten, wann wir wieder fliegen können, weil hier einfach alles komplett still gelegt ist wegen des Angriffs.» Wann genau es für sie wieder nach Hause geht, weiss die Schweizerin nicht – sie hofft aber, im Verlauf des Sonntags zurückfliegen zu können.