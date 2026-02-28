Die Militärschläge der USA und Israel haben bestimmte iranische Politiker und Militärs zum Ziel – eine Übersicht.

Israel und USA greifen am 28. Februar 2026 Ziele im Iran an

Raketen zerstören Residenz von Irans Führer Chamenei, dieser wurde evakuiert



Bereits kurz nachdem erste Explosionen in Teheran gemeldet worden waren, war klar: Unter den Zielen der Raketen, die Israel zusammen mit den USA am Samstagmorgen in Richtung Iran schickte, befindet sich auch die Residenz des obersten Führers Ali Chamenei. Satellitenbilder zeigen das zerstörte Anwesen des religiösen Oberhaupts.

Laut iranischen Medien wurde Chamenei bereits vor dem Angriff evakuiert und an einen sicheren Ort gebracht. Am Samstagnachmittag verbreiten verschiedene Quellen andere Neuigkeiten – Chamenei soll tot sein. Zuerst hiess es noch Chamenei sei zumindest verletzt. Wie genau es wirklich um den Religionsführer steht, ist nicht offiziell bekannt.

Massud Peseschkian, iranischer Präsident

Auch der Präsident der islamischen Republik, Massud Peseschkian, gilt als Ziel der Verbündeten. Das berichtet CNN unter Berufung auf zwei mit der Operation vertraute israelische Quellen. Bisher wurde er von den Angriffen verschont – laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna sei Peseschkian «wohlauf und sicher».

Sayyid Abdolrahim Mousavi, Armeechef

Sayyid Abdolrahim Mousavi, der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, steht ebenfalls im Fokus der Militäroperation. Wo er sich genau befindet und ob er die bisherigen Angriffe überlebt hat, ist nicht bekannt. Sein Vorgänger, Mohammad Bagheri, starb bei einem Militärschlag auf das Hauptquartier der Revolutionsgarde während des Zwölftagekriegs im Juni 2025.

Mohammad Pakpour, Befehlshaber der Revolutionsgarde

Der Revolutionsgarden-Chef soll getroffen worden sein – laut dem israelischen Nachrichtenportal Ynet sei Mohammad Pakpour bei einem Angriff am Samstag verstorben. Der Iran dementiert den Tod von Pakpour.

Ali Laridschani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates

Der ehemalige Offizier in der iranischen Revolutionsgarde und momentaner Sekretär des iranischen Sicherheitsrates, Ali Laridschani, soll ebenfalls im Visier der Angriffe stehen. Auch bei ihm ist nicht bekannt, ob er noch lebt.

Ali Schamchani, Sekretär des iranischen Verteidigungsrates

Ali Schamchani, der einst Aussenminister des Irans war, soll den Angriffen der USA und Israel ebenfalls zum Opfer gefallen sein. Dies, nachdem er vergangenen Juni bereits schwer verletzt wurde. Auch hier fehlt eine offizielle Bestätigung noch.

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Vorsitzender der Justiz

Der Mann, der massgeblich an den harten Verurteilungen der Protestierenden Ende Dezember und Anfang Januar beteiligt gewesen sein soll, wird in den Sozialen Medien als verstorben gemeldet. Ob Gholam-Hossein Mohseni-Ejei wirklich tot ist, bleibt offen. Eine offizielle Bestätigung fehlt.